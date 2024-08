Palpite: Everton x Bournemouth – Campeonato Inglês – 31/8/2024

(Photo by Adrian DENNIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

Com duas performances vexatórias realizadas recentemente, o Everton ocupa a última posição da tabela da Premier League pelo saldo de sete gols negativos. Seu adversário da terceira rodada, Bournemouth, empatou nas duas primeiras aparições. O jogo começa às 11h (de Brasília) de sábado (31). As equipes se encontram no Goodison Park, em Liverpool, Inglaterra. Assista ao confronto no Disney+.

Palpite Everton x Bournemouth

Após ter sofrido sete gols nas duas primeiras rodadas e não ter feito nenhum, o Everton figura na última colocação da Premier League pelo saldo extremamente negativo. Do outro lado, o Bournemouth realiza performances regulares nas primeiras aparições do Campeonato Inglês, tendo empatado duas vezes consecutivas pelo placar de 1 a 1.

Mesmo que as performances do Everton tenham sido vexatórias nas duas primeiras rodadas, a equipe terá sua melhor chance de pontuar. Amedrontada pelas goleadas sofridas, não deve se expor e pode se contentar com um empate diante do Bournemouth. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

O palpite do dia é você que dita. Curta os dados, prognósticos e fique por dentro do seu campeonato preferido.

Everton e seu desempenho atual

O Everton teve um início de competição raramente visto na Premier League. Mesmo tendo o goleiro da Seleção Inglesa a seu dispor, Jordan Pickford, começou levando uma goleada vexatória, no Goodison Park, por 3 a 0 diante do Brighton.

Na rodada seguinte, chegou abalado no Hotspur Stadium para encarar o Tottenham. Com uma atuação ainda pior no setor defensivo, foi goleado desta vez pelo placar de 4 a 0. Por este motivo, é o último colocado da Premier League ao final da 2ª jornada.

Na última vez que entrou em campo, disputou a estreia da Copa da Liga Inglesa. Contra uma equipe de baixa qualidade técnica, não desperdiçou a oportunidade de vencer o Doncaster, por 3 a 0, e retomar a confiança do elenco para o restante da temporada.

Bournemouth e sua última performance

O Bournemouth teve performances contundentes e convincentes nos amistosos de pré-temporada. Dos quatro jogos disputados, não perdeu nenhum deles, tendo ficado no empate em duas oportunidades e vencido as outras duas.

Na rodada inaugural do Campeonato Inglês, teve que atuar como visitante diante do Nottingham Forest. Em confronto que chegou a sofrer o primeiro gol aos 23’, conseguiu buscar a igualdade em 1 a 1 nos momentos finais, empatando com Semenyo aos 86’.

Já na segunda aparição dentro da Premier League, atuou pela primeira vez como mandante e recebeu o Newcastle no Vitality Stadium. Desta vez, quem abriu o placar primeiro foi o Bournemouth, com gol marcado por Tavernier aos 37’; porém, não resistiu a pressão do clube visitante, que empatou em 1 a 1 com Anthony Gordon há 14 minutos do fim.