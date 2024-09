Palpite: Estônia x Eslováquia – Liga das Nações da Europa – 5/9/2024

(Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 02:30 • Rio de Janeiro

Tendo como objetivo principal na atual edição não ser rebaixada à Liga D, Estônia busca seu primeiro ponto diante da Eslováquia, adversária que tentará ser promovida à Liga C. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) da quinta-feira (5). As equipes se encontram na A. Le Coq Arena, em Tallinn, Estônia. Assista este confronto no SporTV.

Palpite Estônia x Eslováquia

Apesar de ter conquistado o título da Copa do Báltico recentemente, a Estônia vinha de sete derrotas consecutivas ao enfrentar seleções do primeiro e segundo escalão europeu. Enquanto isso, a Eslováquia se fez presente na última edição da Eurocopa, onde surpreendeu ao se classificar aos playoffs da competição. Porém, deixou a disputa logo na primeira fase do mata-mata ao cruzar o caminho da Inglaterra.

São seleções de níveis diferentes. Antes de atuar na Copa do Báltico, a Estônia não vencia desde 19 de novembro de 2022, mostrando sua inferioridade técnica em relação às demais seleções europeias. Diferente dos eslovacos, que possuem jogadores de qualidade no setor ofensivo e devem confirmar o favoritismo nesta estreia. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Eslováquia vence”.

Palpite Final: Eslováquia vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Estônia e seu desempenho atual

A Estônia segue realizando performances ruins no cenário europeu. No começo do ano, sequer conseguiu marcar presença no evento principal da Euro 2024, sendo eliminada na fase de repescagem ao ser goleada pela Polônia, por 5 a 1.

Posteriormente, disputou dois amistosos preparatórios antes da última competição que fez parte. Em ambos os confrontos, foi derrotada pela Finlândia e Suíça, respectivamente.

No entanto, conseguiu surpreender ao conquistar o título da Copa do Báltico, apesar de ser um troféu de pequena expressão. Em sua trajetória, desbancou a Ilhas Faroé na semifinal e a Lituânia, após disputa de pênaltis, na decisão.

Eslováquia e sua última performance

A Eslováquia não realizou a campanha desejada na última edição da Liga das Nações da UEFA. Na Liga C, esteve no Grupo 3 ao lado de Belarus, Azerbaijão e Cazaquistão, tendo terminado na 3ª posição com sete pontos dos 18 disputados.

Na atual temporada, tem tido performances dentro das expectativas dos torcedores eslovacos. Isso porque, começou a Euro 2024 com uma vitória maiúscula diante da Bélgica, pelo placar de 1 a 0.

Apesar deste ter sido o único triunfo na fase de grupos da Eurocopa, garantiu vaga nas oitavas de final da competição. Na primeira fase do mata-mata, cruzou o caminho da Inglaterra e após ter empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar, foi derrotada por 1 a 0 na prorrogação.