Palpite: Estados Unidos x Uruguai – Copa América – 1/7/2024

(Foto: Megan Briggs/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)







Publicada em 01/07/2024 - 01:04

Após a trágica derrota na última rodada, os Estados Unidos precisam da vitória nesta última rodada contra o Uruguai para assegurar a classificação para a próxima fase. O jogo começa às 22h (de Brasília) de segunda-feira (1). As equipes se encontram no Estádio Arrowhead, em Kansas City, Estados Unidos. Assista no SporTV.

Palpite Estados Unidos x Uruguai

Após uma vexatória derrota na rodada passada contra o Panamá, os Estados Unidos precisam dos três pontos para ter vaga garantida nas quartas de final da Copa América. Do outro lado, o Uruguai confirmou 100% dos pontos disputados nas duas primeiras rodadas e chega em situação confortável para este confronto.

Ainda que o Uruguai seja tecnicamente superior em relação ao elenco norte-americano, pode não vir com força total a campo. Isso porque, já tem a classificação garantida para a próxima fase e deve sair satisfeito com a igualdade ao final dos 90 minutos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

As apostas esportivas só crescem e você pode ficar por dentro de tudo.

Estados Unidos e seu desempenho atual

Os Estados Unidos iniciaram sua campanha na Copa América da melhor forma possível. Diante da Seleção Boliviana, dominou sua modesta adversária na estreia da competição e venceu facilmente por 2 a 0.

Na rodada seguinte, eram mais uma vez o grande favorito diante da Seleção Panamenha, tendo em vista a maior qualidade técnica de seus jogadores em relação a sua adversária.

No entanto, teve um jogador expulso por conduta antidesportiva logo aos 18 minutos da primeira etapa, complicando sua atuação na partida. Chegou a abrir o placar com Balogun aos 22’, mas sofreu a virada por 2 a 1 com tentos assinalados por Blackman aos 26’ e Fajardo aos 83’.

Uruguai e sua última performance

O Uruguai chegou para a Copa América com a expectativa extremamente alta. Isso porque, além das vitórias sobre a Argentina e o Brasil no ano passado, também goleou em seu último amistoso preparatório a Seleção Mexicana por 4 a 0.

Dito e feito, iniciou sua trajetória na competição com uma vitória maiúscula contra o Panamá. Em partida completamente dominada do começo ao fim, chegou a abrir 3 a 0 no marcador e sofreu um gol de honra no último lance do jogo, triunfando por 3 a 1 no agregado.

Na rodada seguinte, venceu com a mesma facilidade a Seleção Boliviana. Na primeira etapa, abriu 2 a 0 de vantagem com gols assinalados por Pellistri e Darwin Nunes. Nos 45 minutos finais, seguiu pressionando e marcou mais três vezes, somando mais três pontos com uma expressiva goleada de 5 a 0.