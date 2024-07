Palpite: Espanha x Inglaterra – Eurocopa – 14/7/2024

(Foto: Patricia Melo Moreira/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Avançando na competição aos trancos e barrancos, a Inglaterra chega na segunda decisão consecutiva da Eurocopa, mas não é a favorita nesta final contra a poderosa Seleção Espanhola. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (14). As equipes se encontram no Estádio Olímpico de Berlim, em Berlim, Alemanha. Assista na Globo, SporTV e Cazé TV.

Palpite Espanha x Inglaterra

Após desbancar a temida Seleção Francesa na semifinal da Euro 2024, a Espanha continua sendo a grande favorita ao título desta edição do torneio. Do outro lado, a Inglaterra realizou performances bem abaixo das expectativas durante toda sua trajetória, mas com gols marcados nos últimos lances da fase mata-mata, conseguiu eliminar seus últimos oponentes.

Ainda que exista um leve favoritismo para que a Seleção Espanhola levante o troféu no tempo regulamentar, a Inglaterra continua se defendendo muito bem e consegue correr atrás do prejuízo quando sofre o primeiro gol no confronto. Por este motivo, é provável que o confronto seja decidido na prorrogação ou nas penalidades máximas. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Espanha e seu desempenho atual

A Espanha chega para a decisão da Euro 2024 ostentando uma invencibilidade de oito jogos consecutivos. Antes da competição, vinha de duas vitórias em amistosos preparatórios, onde marcaram dez gols e sofreram apenas um contra Andorra e Irlanda do Norte.

Em sua trajetória pela competição, marcaram mais cinco gols e não tiveram a rede balançada na fase de grupos, garantindo 100% de aproveitamento contra Croácia, Itália e Albânia.

No mata-mata, despachou facilmente a Geórgia nas oitavas de final e eliminou a anfitriã Alemanha, nas quartas de final, durante a prorrogação. Na semifinal, encarou a Seleção Francesa e com gols de Yamal e Dani Olmo, confirmou o favoritismo por 2 a 1.

Inglaterra e sua última performance

A Inglaterra continua apresentando atuações pouco convincentes desde o começo do ano. Com exceção da vitória sobre a Bósnia e Herzegovina por 3 a 0, não conseguiu vencer nenhuma das nove seleções que enfrentou em 2024 por mais de um gol de diferença.

Na Eurocopa, garantiu a liderança de seu respectivo grupo mas com performances medianas. Nas oitavas de final, eliminou a Eslováquia com extrema dificuldade, em confronto que empatou no último lance de jogo e virou para 2 a 1 na prorrogação.

Nas quartas de final, superou a Suíça nos pênaltis após empatar em 1 a 1 durante os 120 minutos. Por fim, despachou a Holanda em confronto que chegou a sofrer o primeiro gol, mas buscou a virada com tentos assinalados por Watkins e Harry Kane.