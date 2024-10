Palpite: Espanha x Dinamarca – Liga das Nações da Europa – 12/10/2024

(Foto: Miguel Medina/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Líder isolada do Grupo 4, a Dinamarca terá seu maior desafio na competição nesta rodada. Isso porque, sua adversária será a Espanha, que além de ter o mando de campo, é a atual campeã da Eurocopa e da própria Liga das Nações. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) de sábado (12). As equipes se encontram no Estádio Nueva Condomina, em Múrcia, Espanha. Assista na ESPN.

Palpite Espanha x Dinamarca

Apesar de ter goleado a Suíça na rodada anterior, a Espanha empatou em 0 a 0 na estreia da Liga das Nações e segue na vice-liderança de sua chave. Do outro lado, a Dinamarca surpreendeu ao desbancar suas duas primeiras adversárias na Liga das Nações, vencendo a Suíça e a Sérvia, respectivamente, ambas por 2 a 0.

São algumas as razões para crermos em um possível triunfo da Seleção Espanhola. Além de viver grande momento na atual temporada, terá o mando de campo em Múrcia diante dos dinamarqueses, sendo provável que some três pontos nesta 3ª rodada. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Espanha”.

Palpite Final: Espanha vence

Espanha e seu desempenho atual

A Espanha segue embalada e confiante após suas performances mais recentes. Agora, além de ser a atual campeã da Liga das Nações, também é a atual vencedora da Eurocopa.

Na Euro 2024, surpreendeu positivamente com sua campanha invicta. Na reta final da competição, terminou vencendo as seleções mais respeitadas do território europeu para conquistar o título, sendo elas a Alemanha, França e Inglaterra, respectivamente.

Em suas duas primeiras rodadas da Liga das Nações, foi capaz de somar quatro dos seis pontos que disputou. A pontuação é proveniente de um empate sem gols contra a Sérvia e uma vitória por goleada contra a Suíça, por 4 a 1.

Dinamarca e sua última performance

A Dinamarca se destaca por ter um eficiente setor ofensivo. Na atual temporada, a seleção entrou em campo 10 vezes, considerando jogos amistosos e competições oficiais.

Em sete oportunidades, balançou a rede pelo menos uma vez, não tendo marcado gols em apenas três confrontos. Além disso, em sua aparição mais recente, ficou pelo caminho nas oitavas de final da Euro 2024.

Nas duas primeiras rodadas da Liga das Nações, surpreendeu positivamente pelas robustas atuações. Tanto contra a Suíça, quanto contra a Sérvia, não teve maiores problemas para confirmar o favoritismo, sendo ambos os triunfos pelo placar de 2 a 0.