Palpite: Espanha x Andorra – Amistoso Internacional – 5/6/2024

Em jogo amistoso, a Espanha busca uma vitória convincente contra a modesta seleção da Andorra, que não vence desde o dia 22 de setembro de 2022. O jogo começa às 16h30 (de Brasília) da quarta-feira (5). As equipes se encontram no Estádio Nuevo Vivero em Badajoz, Espanha. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Espanha x Andorra

Apesar das performances regulares nos últimos amistosos disputados, a Espanha segue sendo uma forte candidata ao título da próxima Eurocopa. Enquanto isso, a Andorra não vence há quinze partidas consecutivas, apenas cumprindo o calendário em jogos amistosos nesta data FIFA.

Não há razões para acreditar em um resultado diferente. Tendo o mando de campo e um elenco de muita superioridade técnica, a seleção espanhola deve dominar a partida e buscar a goleada diante de sua torcida. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Espanha”.

Espanha e seu desempenho atual

A Espanha segue sendo uma das maiores potências do futebol europeu na atualidade. Provou isso nas Eliminatórias da Euro 2024, depois de terminar a competição em primeiro lugar do Grupo A.

Com 21 pontos somados ao final da 8ª rodada, protagonizou uma campanha com sete vitórias e apenas uma derrota, ficando à frente da Escócia, Noruega, Geórgia e Chipre.

Recentemente, ficou no empate por 3 a 3 contra o Brasil em jogo eletrizante, que chegou a estar em vantagem por 2 a 0 no marcador, mas cedeu a igualdade no final da partida.

Andorra e sua última performance

A Andorra segue sendo conhecida como um dos “saco de pancadas” do futebol europeu entre seleções.

Nas Eliminatórias da Euro 2024 as coisas não foram diferentes. Ao final da 10ª rodada, somou apenas dois pontos, que foram provenientes de uma trajetória com dois empates e oito derrotas.

Em 2024, a seleção ainda não venceu. Nos dois amistosos disputados neste ano, ficou no empate contra a África do Sul por 1 a 1 e perdeu contra a Bolívia, por 1 a 0.