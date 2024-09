Palpite: Equador x Peru – Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026  – 10/9/2024

Rafael Ribeiro / CBF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro

Ainda sem vencer nas Eliminatórias Sul-Americanas, a Seleção Peruana segue afundada na última posição da tabela, tendo que visitar o Equador na 8ª rodada da competição. O jogo começa às 18h (de Brasília) da terça-feira (10). As equipes se encontram no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, Equador. Assista este confronto no SporTV.

Palpite Equador x Peru

Com apenas uma vitória nas últimas quatro rodadas disputadas nas Eliminatórias da Copa do Mundo, o Equador aparece próximo de deixar a zona de classificação da tabela, sendo o sexto colocado ao final da 7ª rodada. Enquanto isso, o Peru continua com atuações pouco relevantes desde o ano passado, seguindo sem vencer nas eliminatórias e na última posição.

Não há maiores razões para crer em um resultado diferente. Apesar dos resultados medianos do Equador na atual temporada, conta com um elenco muito mais estruturado taticamente e qualificado tecnicamente que o Peru, sendo o grande favorito diante de sua torcida, em Quito. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Equador vence”.

Palpite Final: Equador vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Quer apostar pelo celular? Veja como baixar e usar o Betano app.

Equador e seu desempenho atual

O Equador segue com dificuldade em embalar uma sequência de resultados positivos em competições oficiais. A última vez que venceu duas partidas consecutivas foi na 2ª e 3ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Na última vez que entrou em campo, visitou a Seleção Brasileira no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Apesar de ter saído sem pontos conquistados, fez um jogo de igual para igual contra os brasileiros, onde acabou derrotado por 1 a 0.

Na tabela das eliminatórias, segue em situação delicada e próximo de deixar a zona de classificação. Ao final da 7ª rodada, aparece na sexta posição com oito pontos somados, resultado de uma campanha com três vitórias, dois empates e duas derrotas.

Peru e sua última performance

O Peru definitivamente não apresenta nível para atuar no futebol sul-americano nos últimos anos. As vitórias mais recentes da seleção aconteceram contra adversários da América do Norte ou Central, sendo eles Nicarágua, República Dominicana e El Salvador.

Já a última vez que venceu uma seleção da América do Sul em um jogo oficial, foi no dia 29 de março de 2022, quando superou a Bolívia em confronto válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.

Na atual edição das eliminatórias para a Copa do Mundo, tem tido um desempenho pífio ao final da 7ª rodada. Com apenas três pontos somados, faz uma campanha marcada por três empates, quatro derrotas e nenhuma vitória, sendo o último colocado da tabela.