Palpite: Eintracht Frankfurt x Augsburg – Campeonato Alemão – 19/4/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 19/04/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Com os cinco primeiros colocados do Campeonato Alemão já decididos, resta ao Eintracht e ao Augsburg brigar pela sexta posição, que oferece vaga direta para a fase de qualificação da Liga Conferência 24/25. O jogo começa às 15h30 (de Brasília) da sexta-feira (19). E as equipes se encontram no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha. Assista no ONEFOOTBALL.

Palpite Eintracht Frankfurt x Augsburg

O Eintracht Frankfurt vive um de seus piores momentos na atual temporada do Campeonato Alemão, estando há quatro rodadas consecutivas sem vitória. Enquanto isso, o Augsburg segue em um crescente na competição, podendo ultrapassar o próprio Eintracht nesta rodada.

Mesmo que o Eintracht Frankfurt não atravesse um momento consistente na competição, terá o mando de campo e uma equipe mais qualificada tecnicamente do que o Augsburg. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Eintracht Frankfurt”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt e seu desempenho atual

O Eintracht Frankfurt passa por um momento conturbado no Campeonato Alemão. A equipe que vinha brigando pela quinta posição e até mesmo pelo G4, desandou nas rodadas mais recentes e se contentaria em terminar na 6ª colocação.

Nas quatro últimas vezes que entrou em campo pela Bundesliga, foi capaz de somar apenas dois pontos, que foram provenientes de duas derrotas contra o Borussia Dortmund e VfB Stuttgart, além de empates contra o Union Berlin e Werder Bremen.

No momento, é o sexto colocado com 42 pontos somados em 29 rodadas disputadas. Porém, caso perca nesta rodada, o próprio Augsburg irá ultrapassar o Eintracht Frankfurt.

Augsburg e sua última performance

O Augsburg voltou a vencer na jornada anterior da Bundesliga. Depois de ter empatado em 1 a 1 com o Colônia e perdido contra o Hoffenheim por 3 a 1, teve o mando de campo contra o Union Berlin.

Com o apoio de sua torcida na WWK Arena, saiu na frente no início da segunda etapa, com gol marcado por Phillip Tietz. Há nove minutos do fim, ampliou o marcador com Sven Michel, decretando o placar em 2 a 0 em seu favor.

Dessa forma, precisa apenas de uma vitória nesta rodada contra o Eintracht Frankfurt, para que ultrapasse seu adversário na tabela e passe a ser o sexto colocado na reta final do Campeonato Alemão.