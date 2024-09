Palpite: Dinamarca x Suíça – Liga das Nações da Europa – 5/9/2024

(Foto: Damien Meyer/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro

Duas das seleções que devem brigar pela vice-liderança do Grupo 4, se enfrentam na estreia da Liga das Nações da UEFA 2024/2025, sendo que o mando de campo será dos dinamarqueses. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) da quinta-feira (5). As equipes se encontram no Estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca. Assista este confronto no SporTV.

Palpite Dinamarca x Suíça

Dona de uma trajetória mediana na última Eurocopa, a Dinamarca não vence há quatro jogos consecutivos nesta temporada. Enquanto isso, a Suíça teve uma apresentação mais robusta na Euro 2024, onde conseguiu chegar até as quartas de final do torneio, mas foi eliminada pela Inglaterra após disputa de pênaltis.

Depois de empatar em todas as rodadas na fase de grupos na última competição disputada, a Dinamarca deve se contentar com apenas um ponto nesta estreia. Do outro lado, atuando como visitante, a Suíça também deve sair satisfeita com a igualdade ao final dos 90 minutos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Dinamarca e seu desempenho atual

A Dinamarca não conseguiu realizar uma campanha dentro das expectativas na última competição disputada. Na Euro 2024, garantiu classificação aos playoffs depois de empatar todas as três rodadas da fase de grupos.

No entanto, cruzou o caminho da anfitriã do torneio, Alemanha, logo na primeira fase do mata-mata. Dessa forma, deixou a disputa pelo título nas oitavas de final, após ter sido superada por 2 a 0 pelos alemães durante o tempo regulamentar.

Na última Liga das Nações da UEFA, os dinamarqueses tiveram uma apresentação sólida e consistente, conquistando 12 dos 16 pontos disputados. No entanto, não garantiu vaga nos playoffs, já que na última edição se classificavam apenas os primeiros colocados de cada grupo.

Suíça e sua última performance

A Suíça surpreendeu pelas robustas apresentações realizadas na atual temporada. No começo do ano, se manteve invicta nos quatro amistosos preparatórios que realizou, tendo resolvido seus jogos em dois empates e duas vitórias.

Na fase de grupos da última Eurocopa, também terminou de forma invicta. Em sua campanha pela competição, venceu a estreia contra a Hungria e empatou em 1 a 1 contra a Escócia e Alemanha, respectivamente.

Nas oitavas de final, dominou a Seleção Italiana e venceu por 2 a 0. Já nas quartas de final, vinha vencendo a Inglaterra por 1 a 0, quando cedeu o empate há 10 minutos do fim. Após empate no tempo regulamentar e prorrogação, foi eliminada pelos ingleses nas penalidades máximas.