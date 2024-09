Palpite: Dinamarca x Sérvia – Liga das Nações da Europa – 8/9/2024

ADRIAN DENNIS / AFP







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

Sendo a única equipe que venceu na estreia estando no Grupo 4 da Liga A, a Dinamarca dispara na liderança com três pontos. Sua segunda adversária na competição, Sérvia, ficou no empate sem gols contra a Espanha. O jogo começa às 13h (de Brasília) de domingo (8). As equipes se encontram no Estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca. Assista ao confronto no SporTV.

Palpite Dinamarca x Sérvia

Iniciando da melhor forma possível na Liga das Nações, a Dinamarca surpreendeu a Suíça por 2 a 0 na estreia da competição, despontando na liderança de sua respectiva chave. Do outro lado, a Sérvia teve uma forte candidata ao título logo na primeira rodada, onde ficou apenas no empate sem gols contra a Espanha.

Confiante após o triunfo maiúsculo diante da Seleção Suíça na primeira rodada, a Dinamarca aparece como favorita nesta 2ª rodada. Além disso, os dinamarqueses estarão atuando diante de sua torcida no Estádio Parken, onde costumam ter performances mais robustas. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Dinamarca”.

Palpite Final: Dinamarca vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Aposte nas melhores casas de apostas do Brasil na Liga das Nações.

Dinamarca e seu desempenho atual

A Dinamarca começou sua campanha na Liga das Nações da UEFA com um resultado surpreendente. Apesar de ter o mando de campo contra a Suíça, não detinha um grande favoritismo no confronto, pelos sólidos resultados recentes da seleção adversária.

Mesmo assim, depois de protagonizar um empate sem gols nos primeiros 45 minutos, comandou a partida após o intervalo. Viu sua oponente ter dois jogadores expulsos e não desperdiçou a oportunidade, vencendo por 2 a 0 com dois jogadores a mais em campo.

Na última competição oficial disputada pela Seleção Dinamarquesa, não teve uma apresentação robusta na Euro 2024. Apesar de ter chegado nas oitavas de final (onde foi eliminada), não conseguiu uma vitória sequer nas quatro partidas que disputou.

Sérvia e sua última performance

A Sérvia também realizou uma campanha bem abaixo das expectativas na última competição que disputou. Na Eurocopa, sequer conseguiu avançar às oitavas de final, depois de realizar uma trajetória com dois empates e uma derrota na fase inicial.

Na estreia da Liga das Nações, a Sérvia teve o mando de campo contra a Seleção Espanhola. Mesmo assim, foi dominada taticamente e sofreu enorme pressão durante os 90 minutos. No entanto, o goleiro sérvio brilhou e o resultado final foi um empate sem gols.

Vale destacar, que a Seleção Sérvia conseguiu vaga na divisão de elite da Liga das Nações na última edição, depois de ter feito uma campanha sólida na Liga B e ter terminado na liderança em grupo com Noruega, Eslovênia e Suécia