Palpite: Dinamarca x Noruega – Campeonato Brasileiro – 8/6/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 08/06/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Em grande fase, a Dinamarca ainda não perdeu neste ano e faz seu último amistoso antes da Euro 2024 contra a Noruega, que goleou o Kosovo recentemente. O jogo começa às 14h30 (de Brasília) de sábado (8). As equipes se encontram no Estádio Brøndby em Copenhague, Inglaterra. Assista no STAR+.

Palpite Dinamarca x Noruega

Em excelente momento desde o ano passado, a Dinamarca segue invicta na atual temporada, tendo vencido sua partida mais recente contra a Suécia. Enquanto isso, a Noruega faz seu último amistoso neste primeiro semestre de 2024, voltando a entrar em campo posteriormente apenas no dia 9 de setembro pela Liga das Nações da UEFA.

Tendo o apoio da torcida, encarando uma seleção que não tem nenhuma competição a ser disputada após este amistoso e jogadores de grande potencial ofensivo, é provável que a Dinamarca vença seu último confronto antes da Euro 2024. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Dinamarca”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Dinamarca

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Dinamarca e seu desempenho atual

A Dinamarca segue provando o porque é uma forte candidata à briga por vaga na fase mata-mata da Euro 2024, competição que terá seu início nas próximas semanas.

Ainda sem perder neste ano, a Seleção Dinamarquesa faz sólidas performances. Após empatar com a Suíça em 0 a 0 e vencer a Ilhas Faroé por 3 a 0, encarou a Suécia recentemente para se preparar para a Eurocopa.

No confronto disputado no Parken Stadium, abriu o placar com Hojbjerg, cedeu o empate com gol de Alexander Isak, mas garantiu o triunfo por 2 a 1 há cinco minutos do fim, com tento assinalado por Eriksen.

Noruega e sua última performance

A Noruega ainda busca a redenção diante de seus torcedores pelas pífias apresentações nas Eliminatórias da Eurocopa 2024, onde sequer garantiu vaga no evento principal.

Na atual temporada, ainda não havia conseguido vencer. Nos dois únicos amistosos que disputou antes de junho, acabou derrotado contra a República Tcheca e empatou com a Eslováquia.

Porém, não desperdiçou a oportunidade de alcançar seu primeiro triunfo no ano diante do Kosovo. Com hat-trick assinalado pela estrela norueguesa, Erling Haaland, a seleção venceu o amistoso por 3 a 0.