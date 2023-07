O embate mais recente do São Paulo foi no clássico contra o Santos, o San-São, no Morumbi. O tricolor não se segurou e aplicou uma goleada de 4 a 1. Calleri contribuiu com dois gols, David ampliou e Alexandre Pato marcou em sua volta ao time. O peixe ainda descontou com Marcos Leonardo no final, mas não impediu a derrota.