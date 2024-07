Palpite: Cuiabá x Fluminense – Campeonato Brasileiro – 21/7/2024

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Publicada em 21/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Após ter voltado a vencer na rodada anterior, o Cuiabá encara o Fluminense, adversário este que segue na lanterna da tabela e não vence há doze partidas no Brasileirão. O jogo começa às 20h (de Brasília) de domingo (21). As equipes se encontram na Arena Pantanal, em Mato Grosso. Assista no Premiere.

Palpite Cuiabá x Fluminense

Depois de ter ficado cinco partidas consecutivas sem vitórias, o Cuiabá voltou a conquistar um triunfo na rodada passada, onde superou o Bahia por 2 a 1. Do outro lado, o Fluminense continua em sua crise inimaginável de resultados na Série A, sendo neste momento, o principal candidato a ser rebaixado para a segunda divisão do futebol brasileiro.

Apostar a favor do Fluminense atualmente é extremamente arriscado. A equipe não consegue vencer uma partida no Brasileirão desde a terceira rodada. Enquanto isso, o Cuiabá faz performances ainda mais robustas quando atua na Arena Pantanal, sendo o favorito aos três pontos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Cuiabá”.

Palpite Final: Cuiabá vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Cuiabá e seu desempenho atual

O Cuiabá finalmente voltou a vencer na última vez que entrou em campo pela Série A do Brasileirão. No confronto, surpreendeu o Bahia, fora de casa, por 2 a 1.

No entanto, mesmo com o triunfo surpreendente, a equipe não conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento, já que vinha de uma sequência de cinco rodadas sem vitória.

Neste momento, o clube mato-grossense é o 15º colocado da tabela com 17 pontos somados, resultado de uma trajetória com quatro vitórias, cinco empates e sete derrotas.

Fluminense e sua última performance

O Fluminense faz um dos piores primeiros turnos de sua história na era dos pontos corridos no Brasileirão. Ao final da 17ª rodada, foi capaz de vencer uma única partida, que foi conquistada na terceira jornada contra o Vasco da Gama.

Nas outras quinze vezes que entrou em campo, empatou cinco e foi derrotado nas outras dez oportunidades. Dessa forma, é o último colocado da tabela, tendo apenas oito pontos somados.

Apesar de seguir com seu enorme jejum de vitórias na Série A, tem tido performances um pouco mais robustas nas rodadas anteriores, conseguindo dois empates nas três últimas aparições.