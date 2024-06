Palpite: Cuiabá x Bragantino – Campeonato Brasileiro – 29/6/2024

Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 01:08 • Rio de Janeiro

Sem perder há quatro rodadas consecutivas, o Cuiabá terá a difícil missão de encarar o Bragantino na 13ª rodada do Brasileirão, adversário este que segue próximo ao G4. O jogo começa às 18h30 (de Brasília) de sábado (29). As equipes se encontram na Arena Pantanal, em Cuiabá. Assista no Premiere.

Palpite Cuiabá x Bragantino

Apesar de protagonizar dois empates consecutivos, o Cuiabá vive seu melhor momento da temporada e ostenta uma invencibilidade de quatro rodadas. Do outro lado, o Bragantino continua oscilando na competição, alternando entre vitórias e derrotas nas últimas seis rodadas disputadas.

Ainda que arriscado, o Massa Bruta conta com jogadores de maior qualidade técnica. Mesmo quando atua como visitante, a equipe consegue ter maior domínio da posse de bola e diante do clube matogrossense não deve ser diferente, sendo o favorito aos três pontos nesta rodada. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Bragantino”.

Palpite Final: Vitória do Bragantino

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Cuiabá e seu desempenho atual

O Cuiabá atravessou um terrível momento no início da competição. Chegou a ter o pior ataque da competição e não havia vencido nenhuma das seis primeiras rodadas disputadas no Brasileirão.

No entanto, de forma repentina, o cenário mudou drasticamente para o clube matogrossense. Nas últimas seis vezes que entrou em campo, conquistou três vitórias e foi derrotado uma única vez.

Agora, carrega uma invencibilidade de quatro rodadas consecutivas, onde empatou nas duas partidas mais recentes. Na tabela, é o 14º colocado e continua próximo ao Z4, tendo 12 pontos somados e doze rodadas disputadas.

Bragantino e sua última performance

O Bragantino segue oscilando na competição. Pela terceira vez consecutiva no mês de junho, perdeu uma rodada após ter vencido a anterior, tendo dificuldade em manter uma sequência positiva.

Na última vez que entrou em campo, visitou o Botafogo no Nilton Santos. Chegou a abrir o placar com Lucas Evangelista aos sete minutos da etapa inicial, mas não suportou a pressão do clube carioca e levou a virada por 2 a 1, com os dois tentos adversários assinalados por Carlos Eduardo.

Apesar de ter caído algumas posições na tabela, o Massa Bruta continua na briga por vaga no G4. No momento, é o sétimo colocado com 18 pontos somados, em uma trajetória marcada por cinco vitórias, três empates e quatro derrotas.