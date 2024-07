Palpite: Cuiabá x Athletico-PR – Campeonato Brasileiro – 28/7/2024

Foto: Fabio Moreira Pinto/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Se afundando cada vez mais na tabela do Brasileirão, o Cuiabá tenta sua segunda vitória nas últimas sete partidas contra o Athletico-PR, que vive um momento de altos e baixos na Série A. O jogo começa às 19h (de Brasília) de domingo (28). As equipes se encontram na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Palpite Cuiabá x Athletico-PR

Em péssimo momento na competição, o Cuiabá se aproxima cada vez mais da zona de rebaixamento, passando a ser um dos favoritos a serem rebaixados para a Série B de 2025. Do outro lado, o Athletico-PR perdeu na última rodada disputada no Brasileirão, se distanciando cada vez mais do G4.

Ainda que o Furacão tenha um elenco mais estruturado taticamente e tecnicamente, atuará como visitante e provavelmente adotará um estilo de jogo menos agressivo ofensivamente. Na Arena Pantanal, o Cuiabá tem tido mais dificuldade do que o imaginado para pontuar na Série A, também sendo arriscado apostar em seu triunfo. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

Cuiabá e seu desempenho atual

O Cuiabá vive um momento terrível na atual temporada. Nas últimas oito vezes que entrou em campo, foi capaz de vencer uma única vez, quando superou o Bahia, fora de casa, por 2 a 1.

Dessa forma, o Cuiabá acaba de ingressar na zona de rebaixamento da Série A do Brasileirão. Na 17ª posição ao final de sua última rodada no primeiro turno, soma apenas 17 pontos, que são provenientes de quatro vitórias, cinco empates e oito derrotas.

Para piorar ainda mais a situação do clube mato-grossense, acaba de ser eliminado da Copa Sul-Americana em sua aparição mais recente. Contra o Palestino, foi superado pelo clube chileno por 3 a 2 no agregado dos jogos (ida e volta) da terceira rodada.

Athletico-PR e sua última performance

O Athletico-PR teve uma grande queda de rendimento na Série A do Brasileirão. Nas últimas duas rodadas, não foi capaz de somar um ponto sequer, onde acabou derrotado pelo Bahia e Red Bull Bragantino, respectivamente.

Ao menos, conquistou recentemente vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, depois de eliminar o Ypiranga e o Cerro Porteño, respectivamente.

Na tabela do Campeonato Brasileiro, aparece na oitava posição com 25 pontos conquistados. Em uma trajetória marcada por sete vitórias, quatro empates e seis derrotas, possui sete pontos a menos que o São Paulo, que é o último colocado do G6.