Palpite: Crystal Palace x Wolverhampton – Amistoso Internacional – 31/7/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Protagonistas de embates recentes recheados de gols, Crystal Palace e Wolverhampton se enfrentam visando a próxima edição do Campeonato Inglês. O jogo começa às 21h (de Brasília) da quarta-feira (31). As equipes se encontram no Navy-Marine Corps Memorial Stadium, em Annapolis, Estados Unidos. Assista ao confronto na ESPN 4.

Palpite Crystal Palace x Wolverhampton

Iniciando cedo sua preparação para a próxima temporada, o Crystal Palace vem de uma vitória convincente por 6x3 contra o Crawley, estando invicto ainda na pré-temporada. Enquanto isso, o Wolverhampton alcançou seu segundo triunfo consecutivo no mês de julho, superando o Como, da Itália, e o West Ham, respectivamente.

A partida tem tudo para ser movimentada e com alguns gols marcados, devido ao excelente potencial ofensivo apresentado pelas duas equipes recentemente. No entanto, a semelhança técnica dos elencos faz com que seja arriscado apostar no triunfo de qualquer um deles, sendo provável uma igualdade com alguns tentos assinalados. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Crystal Palace e seu desempenho atual

O Crystal Palace tenta começar sua pré-temporada da mesma forma que encerrou 2023/2024. Isso porque, na reta final da temporada passada, a equipe terminou a Premier League com sete partidas de invencibilidade, figurando na 10ª posição ao final das 38 rodadas.

Em seus primeiros amistosos preparatórios nesta pré-temporada, segue invicto. No primeiro deles, encarou o Charlton, que compõe a League One (terceira divisão) e ficou no empate por 1 a 1.

No confronto seguinte, enfrentou outro clube da terceira divisão do futebol inglês, Crawley Town, e se provou mais preparado. Mostrou enorme potencial ofensivo e venceu por 6 a 3, com seis gols de jogadores diferentes.

Wolverhampton e sua última performance

O Wolverhampton terminou, pela segunda temporada consecutiva, entre a 13ª e 14ª colocação da Premier League. Se manter na divisão de elite do futebol inglês segue sendo o principal objetivo do clube, tendo em vista a grandeza de seus oponentes.

No primeiro amistoso de pré-temporada 2024/2025, encarou o Como, adversário que faz parte da segunda divisão do futebol italiano. No confronto, foi superior e venceu por 1 a 0, com tento assinalado por Doherty aos 61’.

Na sequência surpreendeu pelo resultado maiúsculo contra o West Ham. Em partida que apesar de ter tido apenas 39% da posse de bola, foi mais eficiente com a pelota no pé e venceu por 3 a 1.