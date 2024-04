Palpite: Crystal Palace x Manchester City – Campeonato Inglês – 6/4/2024

(Photo by Toshifumi KITAMURA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Faltando apenas sete rodadas para o fim do Campeonato Inglês, o elenco comandado por Pep Guardiola ocupa “apenas” a terceira posição na tabela e precisa vencer o Crystal Palace para continuar na briga pelo título. O jogo começa às 8h30 (de Brasília) de sábado (6). E as equipes se encontram no Selhurst Park Stadium, em Londres. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Crystal Palace x Manchester City

O Crystal Palace atravessa mais um momento de instabilidade na atual edição da Premier League, estando há quatro rodadas sem vencer. Enquanto isso, o Manchester City segue mais vivo do que nunca na briga pelo título da competição, carregando uma invencibilidade de 15 rodadas consecutivas.

Sendo uma equipe de enorme potencial ofensivo e defensivo, o Manchester City costuma crescer ainda mais em momentos de pressão e decisivos como a reta final da Premier League, sendo provável mais uma atuação de gala nesta rodada. Por este motivo, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Manchester City”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Manchester City

​- 1.40 na bet365

- 1.39 na Betano

- 1.36 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Use o código bônus bet365 e faça seus palpites.

Crystal Palace e seu desempenho atual

O Crystal Palace vive mais uma vez um momento ruim na atual temporada. Sem vencer há quatro rodadas consecutivas, voltou a descer na tabela e continuam com chances, ainda que remotas, de ser rebaixado para a segunda divisão.

Ao fim da 30ª rodada, o elenco comandado por Oliver Glasner ocupa a 14ª colocação, com 30 pontos conquistados. Durante sua trajetória, venceu sete rodadas, empatou nove e foi derrotado nas outras quatorze oportunidades.

Em sua aparição mais recente no Campeonato Inglês, foi até o estádio do Bournemouth e não somou pontos. Segurou o empate até os 79 minutos, mas acabou tendo sua rede vazada há 10 minutos do fim com tento sofrido por Kluivert, onde resultou em sua derrota por 1 a 0.

Manchester City e sua última performance

O Manchester City segue sem perder desde o dia 6 de dezembro de 2023, quando foi superado pelo Aston Villa por 1 a 0 na 15ª rodada da Premier League.

Desde então, a equipe teve uma enorme crescente de aproveitamento e voltou a ser competitiva na atual temporada, revezando a liderança com o Arsenal e o Liverpool durante a reta final da competição.

Com 67 pontos somados, possui apenas um ponto a menos que o vice-líder, Arsenal, e três a menos que o líder, Liverpool. Mesmo assim, as esperanças de título dos Citiziens continuam altas, já que além de seu grande favoritismo contra o Crystal Palace nesta rodada, terá pela frente o modesto elenco do Luton Town no Etihad Stadium em sua próxima partida.