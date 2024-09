Palpite: Cruzeiro x Libertad – Copa Sul-Americana – 26/9/2024

Foto: Gilson Lobo/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Com vaga encaminhada nas semifinais da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro venceu a primeira partida por 2 a 0 no Paraguai. Agora, para que o Libertad siga com chance de classificação, precisa surpreender a Raposa por pelo menos dois gols de diferença durante o tempo regulamentar. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da quinta-feira (26). As equipes se encontram no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Assista este confronto na ESPN.

Palpite Cruzeiro x Libertad

Em bom momento na temporada, o Cruzeiro segue brigando por vaga no G4 do Brasileirão e também pelo título da Copa Sul-Americana. Enquanto isso, apesar da derrota no jogo de ida contra a Raposa, o Libertad vive bom momento na temporada e venceu quatro dos últimos cinco jogos disputados.

Mesmo no Paraguai, o Cruzeiro foi mais perigoso e eficiente com a pelota sob seu domínio. Atuando no Estádio do Mineirão e tendo como foco total sua campanha na Copa Sul-Americana, a Raposa deve vencer mais uma vez o Libertad. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Cruzeiro vence”.

Palpite Final: Cruzeiro vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Os melhores palpites do dia para o futebol sul-americano!

Cruzeiro e seu desempenho atual

O Cruzeiro vive um bom momento na atual temporada. Sendo a Copa Sul-Americana a única oportunidade de título ainda restante para o clube mineiro em 2024, o elenco comandado por Fernando Seabra deve dar prioridade total ao torneio.

No jogo de ida das quartas de final, a equipe surpreendeu pela sólida performance no Estádio Defensor del Chaco. Com apenas 41% da posse de bola, venceu por 2 a 0, com tentos assinalados por Kaio Jorge e Brian Diaz.

Na Série A do Brasileirão, a equipe ainda sonha com uma possível vaga no G4 ao final do torneio. Ao final da 27ª rodada, aparece entre os sete primeiros colocados com 42 pontos somados, em uma trajetória marcada por doze vitórias, seis empates e nove derrotas.

Libertad e sua última performance

O Libertad dificilmente conseguirá reverter a situação na Copa Sul-Americana. Em jogo de ida que teve o mando de campo, foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 0, apesar de ter tido maior posse de bola durante os 90 minutos.

Ao menos, em competições disputadas em território paraguaio, a equipe segue provando o porquê é uma das principais de seu país. Na divisão de elite do torneio, segue em bom momento na fase chamada “encerramento”.

Nas duas últimas rodadas, venceu o Sol de America e o Cerro Porteño, respectivamente, e aparece na quarta posição ao final da 12ª jornada. Também recentemente, garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Paraguai, depois de eliminar o Deportivo Santani na fase anterior.