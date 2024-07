Palpite: Cruzeiro x Juventude – Campeonato Brasileiro – 24/7/2024

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro







Publicada em 24/07/2024

Brigando por vaga no G6 do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro pode terminar próximo aos quatro primeiros colocados ao final do primeiro turno. Para isso, terá que superar o Juventude, que tenta ingressar na metade superior da tabela. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quarta-feira (24). As equipes se encontram no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Assista no Premiere.

Palpite Cruzeiro x Juventude

Na rodada anterior, o Cruzeiro teve a chance de se aproximar do G4 do Brasileirão, mas acabou derrotado ao cruzar o caminho do vice-líder, Palmeiras, no Allianz Parque. Enquanto isso, o Juventude

Mesmo com o resultado negativo na rodada anterior, a derrota não deve abalar o clube mineiro na competição. Tendo atuações de gala como mandante e um elenco mais qualificado que o Juventude, dificilmente desperdiçará algum ponto nesta rodada. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Cruzeiro”.

Palpite Final: Cruzeiro vence



Cruzeiro e seu desempenho atual

O Cruzeiro teve sua excelente sequência de resultados consecutivos encerrada na jornada anterior. Contra o Palmeiras, não suportou a pressão do vice-líder do Brasileirão, onde acabou superado por 2 a 0.

Mesmo assim, vinha de três vitórias seguidas na divisão de elite do futebol brasileiro, sendo elas contra Corinthians, Grêmio e Red Bull Bragantino, respectivamente.

Com a campanha acima das expectativas, a Raposa continua bem colocada na tabela da Série A. Na reta final do primeiro turno, é o sétimo colocado com 29 pontos conquistados, resultado de nove vitórias, dois empates e seis derrotas.

Juventude e sua última performance

O Juventude vive seu melhor momento na atual temporada. São cinco partidas consecutivas sem saber o que é derrota, sendo duas delas válidas pela terceira rodada da Copa do Brasil, onde despachou o Internacional e avançou às oitavas de final da competição.

Na última vez que entrou em campo, recebeu o São Paulo no Estádio Alfredo Jaconi. Em confronto válido pela 18ª rodada do Brasileirão, chegou a abrir o placar com Erick, mas o VAR anulou por anotar um toque de mão do jogador.

Com o gol anulado pelo VAR, ficou no empate sem gols contra o Tricolor Paulista. Mesmo assim, segue cumprindo as expectativas em torno do elenco na Série A, sendo o 12º colocado na reta final do primeiro turno.