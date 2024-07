Palpite: Cruzeiro x Bragantino – Campeonato Brasileiro – 13/7/2024

Gilson Lobo/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Em grande fase no Brasileirão, o Cruzeiro pode conquistar seu terceiro triunfo consecutivo contra o Bragantino, que segue brigando para se manter na metade superior da tabela. O jogo começa às 16h (de Brasília) de sábado (13). As equipes se encontram no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Assista no Premiere.

Palpite Cruzeiro x Bragantino

Após duas vitórias maiúsculas no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro segue embalado na competição e se aproxima cada vez mais do G4 na tabela. Do outro lado, o Bragantino vive um momento conturbado na Série A, tendo apenas um triunfo nas quatro últimas vezes que entrou em campo.

Atravessando um excelente momento no Brasileirão, o clube mineiro chega para o confronto com a confiança em alta. Além disso, terá o mando de campo e encara um adversário que não vive um bom momento, sendo o favorito por este motivo. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Cruzeiro”.

Palpite Final: Cruzeiro vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Cruzeiro e seu desempenho atual

O Cruzeiro vive um momento sólido na atual temporada. Depois de ter sido derrotado na 13ª e 14ª rodada, não se abalou e buscou dois triunfos convincentes na Série A do Brasileirão.

O primeiro deles, contra o Corinthians, atropelou o Timão no Mineirão por 3 a 0. Na rodada seguinte, visitou o Tricolor Gaúcho na Arena do Grêmio e venceu, com facilidade, por 2 a 0.

Com os resultados maiúsculos, o clube mineiro voltou a subir na tabela da competição. Agora, ocupa a sexta colocação e se aproxima ainda mais do G4, tendo 26 pontos ao final da 16ª rodada (oito vitórias, dois empates e cinco derrotas).

Bragantino e sua última performance

O Bragantino não atravessa um bom momento na competição. Tendo dificuldade em vencer duas partidas consecutivas, o Massa Bruta realizou este feito pela última vez no Brasileirão entre a 2ª e 3ª rodada, quando venceu o Vasco e o Corinthians.

Agora, soma apenas um triunfo nas últimas quatro vezes que entrou em campo. Na rodada mais recente, visitou o Tricolor Paulista no Estádio do MorumBIS e foi derrotado por 2 a 0.

Com a abrupta queda de rendimento na Série A, também começou a despencar na tabela. Agora, é o nono colocado ao final da 16ª rodada, em uma trajetória marcada por seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas.