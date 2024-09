Palpite: Cruzeiro x Atlético-GO – Campeonato Brasileiro – 1/9/2024

Foto: Alessandra Torres/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Em má fase na competição, o Cruzeiro tenta reencontrar o triunfo na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, tendo pela frente o último colocado, Atlético-GO. O jogo começa às 9h30 (de Brasília) de domingo (1). As equipes se encontram no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Assista ao confronto no Premiere.

Palpite Cruzeiro x Atlético-GO

Sem vencer há cinco rodadas consecutivas, o Cruzeiro deixou o G6 na rodada anterior, apesar de ter condições de terminar na quinta colocação caso confirme o favoritismo neste duelo. Do outro lado, o Atlético-GO venceu suas duas últimas partidas e ganhou esperanças de se manter na divisão de elite do futebol brasileiro, apesar de seguir na última posição da tabela.

Apesar da dificuldade em vencer nas últimas rodadas, o Cruzeiro terá sua melhor chance de reencontrar o triunfo. Tendo pela frente o lanterna da tabela e o apoio de sua torcida no Mineirão, dificilmente desperdiçará algum ponto contra o clube goiano. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Cruzeiro”.

Palpite Final: Cruzeiro vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Cruzeiro e seu desempenho atual

O Cruzeiro segue com dificuldade em reencontrar a vitória na Série A do Brasileirão. Na última vez que entrou em campo, desperdiçou uma incrível oportunidade de vencer no Estádio do Mineirão.

Isso porque, encarou o Internacional e viu o clube gaúcho ter um jogador expulso aos 32’. Além disso, teve um pênalti a seu favor aos 81’, que foi falhado por Kaio Jorge. Dessa forma, teve que se contentar com a igualdade sem gols ao final dos 90 minutos.

Agora, são cinco rodadas consecutivas sem vitória da Raposa no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o clube mineiro se mantém competitivo na tabela, estando na sétima posição com 38 pontos somados ao final da 24ª jornada.

Atlético-GO e sua última performance

O Atlético-GO finalmente embalou duas vitórias consecutivas na temporada, feito que ainda não havia realizado durante toda sua campanha na Série A do Brasileirão 2024.

De forma surpreendente, fez jus ao mando de campo em suas aparições mais recentes. Na primeira delas, encarou o Internacional no Estádio Antônio Accioly, onde venceu por 1 a 0; na sequência, desbancou o Juventude, mais uma vez como mandante, desta vez pelo placar de 2 a 1.

Todavia, a situação do clube goiano é tão ruim que segue na última posição da tabela. Com 18 pontos somados em 24 partidas disputadas, é dono de uma trajetória inconsistente até o momento, marcada por quatro vitórias, seis empates e quatorze derrotas.