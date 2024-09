Palpite: Croácia x Polônia – Liga das Nações da Europa – 8/9/2024

MANAN VATSYAYANA / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Terminando a primeira rodada no topo da tabela, a Polônia busca pontuar para seguir no páreo pela classificação aos playoffs no Grupo 1. Sua oponente da 2ª jornada, Croácia, estreou com derrota e busca seu primeiro ponto na Liga das Nações. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) de domingo (8). As equipes se encontram na Opus Arena, em Osijek, Croácia. Assista ao confronto no SporTV.

Palpite Croácia x Polônia

Em jogo equilibrado contra Portugal, a Croácia acabou derrotada na estreia pelo placar de 2 a 1, acumulando quatro partidas consecutivas sem vitórias. Do outro lado, a Polônia protagonizou um primeiro confronto recheado de gols e surpreendeu ao somar três pontos em Glasgow, vencendo a Escócia por 3 a 2.

A Seleção Polonesa surpreendeu na estreia pela eficiência no setor ofensivo. Mesmo que a Croácia possa ter uma performance mais robusta nesta segunda rodada por atuar em casa, vem de uma péssima sequência de resultados consecutivos. Por este motivo, é arriscado apostar no triunfo de qualquer uma das seleções. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

Croácia e seu desempenho atual

A Croácia é a atual vice-campeã da Liga das Nações da UEFA. Na última edição do torneio, venceu a Seleção Holandesa na semifinal e chegou a empatar com a Espanha sem gols na decisão, mas foi superada nas penalidades máximas pelos espanhóis.

Na última competição oficial disputada pela Seleção Croata, decepcionou na Euro 2024. Com uma derrota e dois empates na fase de grupos da competição, sequer conseguiu se classificar aos playoffs.

Na rodada inaugural da atual edição da Liga das Nações, encarou Portugal em Lisboa, no Estádio da Luz. Apesar do confronto ter tido estatísticas e números equilibrados, a Seleção Portuguesa acabou levando a melhor, pelo placar final de 2 a 1.

Polônia e sua última performance

A Polônia não conseguiu ter uma boa campanha na última edição da Liga das Nações da Europa. Apesar de não ter sido rebaixada, teve enorme dificuldade em manter-se na divisão de elite do torneio, já que venceu apenas duas das seis rodadas disputadas.

Já na última competição oficial disputada pelos poloneses, também tiveram uma pífia apresentação na Euro 2024. Em campanha sem triunfos, foram eliminados ainda na fase de grupos, depois de somar um único ponto dos nove que disputaram.

Na rodada inaugural da atual edição da Liga das Nações, chegou a abrir 2 a 0 de vantagem no marcador contra a Escócia, mas cedeu o empate no segundo tempo. No lance final do confronto, a Seleção Polonesa não desperdiçou o pênalti sofrido nos acréscimos, que foi convertido por Zalewski.