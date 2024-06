Palpite: Croácia x Albânia – Eurocopa – 19/6/2024

JOHN THYS / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 01:02 • Rio de Janeiro

Sem somar pontos na estreia, a Albânia pode decretar sua eliminação caso perca para a Seleção Croata, que também chega sem pontuação para a 2ª rodada. O jogo começa às 10h (de Brasília) da quarta-feira (19). As equipes se encontram no Estádio do Volkspark, em Hamburgo, Alemanha. Assista o confronto na Cazé TV e Globoplay.

Palpite Croácia x Albânia

Apesar da derrota vexatória na estreia, a Croácia não teve uma performance tão ruim quanto parece, tendo chances reais de balançar as redes não convertidas e maior posse de bola que sua oponente. Enquanto isso, a Albânia chegou a sonhar com a vantagem no marcador em sua rodada inaugural, mas levou a virada e não pontuou contra a Itália.

Como mencionado acima, a Seleção Croata teve uma performance razoável em sua estreia contra a Espanha. Enfrentando um elenco bem menos qualificado tecnicamente, deve confirmar o favoritismo com facilidade contra a Seleção Albanesa. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Croácia”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Croácia

​- 1.50 na bet365

- 1.53 na Betano

- 1.50 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Croácia e seu desempenho atual

A Croácia que fez uma boa campanha nas Eliminatórias da Euro 2024 e teve 100% de aproveitamento nos quatro amistosos disputados neste ano, vinha com as expectativas em alta para a estreia da Eurocopa.

No entanto, foi completamente frustrada pela Seleção Espanhola. No começo da partida, chegou a estar melhor nos primeiros 20 minutos, tendo maior controle da posse de bola.

No entanto, em apenas 15 minutos sua oponente liquidou o jogo. Dos 30 minutos até o final da primeira etapa, a Espanha marcou três vezes e venceu o confronto por 3 a 0.

Albânia e sua última performance

A Albânia, que foi uma das maiores surpresas das Eliminatórias da Euro 2024, também chegou com as expectativas elevadas para a estreia do evento principal.

Contra a Itália, a seleção marcou um gol relâmpago logo aos 24 segundos de jogo, sendo este o tento assinalado mais rápido de todos na história da competição.

Porém, sua oponente não precisou de muito esforço para virar o placar. Com Bastoni aos 11’ e Barella aos 16’, a Itália garantiu os três pontos ao triunfar por 2 a 1.