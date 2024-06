Palpite: Criciúma x Palmeiras – Campeonato Brasileiro – 2/6/2024

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Na nona posição, o Palmeiras busca se aproximar do G4 nesta rodada, indo até o estádio do Criciúma, que beira a zona de rebaixamento. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (2). As equipes se encontram no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Assista no Premiere.

Palpite Criciúma x Palmeiras

Apesar de estar invicto na competição, o Criciúma entrou em campo apenas três vezes no Brasileirão, sendo o clube que menos jogou até o final da sexta rodada. Enquanto isso, o Palmeiras busca se recuperar na tabela da Série A, estando com uma campanha regular para os padrões do clube.

Apesar da invencibilidade do Criciúma na competição, a equipe deve sentir a falta de ritmo contra o Verdão, considerando que entrou em campo pela última vez no Brasileirão no dia 27 de abril. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Palmeiras”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Palmeiras

​- 1.80 na bet365

- 1.81 na Betano

- 1.81 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Faça suas apostas no Campeonato Brasileiro com bônus ao usar o código promocional Estrelabet.

Criciúma e seu desempenho atual

O Criciúma é o clube que menos entrou em campo oficialmente para disputar a Série A do Brasileirão. Foram apenas três rodadas jogadas, mas segue invicto na competição.

Na 14ª posição, os resultados do clube foram resolvidos em dois empates e uma vitória, garantindo cinco pontos conquistados e um início acima das expectativas.

Na última rodada disputada, atropelou o Vasco em pleno São Januário, por 4 a 0, com gols marcados por Fellipe Mateus (2x), Bolasie e Higor Meritão.

Palmeiras e sua última performance

O Palmeiras ocupa apenas a nona posição da tabela ao final da sexta rodada. Esse é sem sombra de dúvidas, um dos piores inícios do Verdão nos últimos anos da competição.

Mesmo assim, o elenco comandado por Abel Ferreira segue mais interessado nas outras competições que disputa de forma paralela, já que não pode derrapar em nenhuma delas.

Na Copa Libertadores, garantiu a passagem para as oitavas de final com imensa facilidade, em primeiro lugar no Grupo F. Já na Copa do Brasil, acaba de avançar até as oitavas de final, após eliminar o Botafogo-SP na terceira fase.