Palpite: Criciúma x Fortaleza – Campeonato Brasileiro – 24/7/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro

Em excelente fase, o Fortaleza figura no G4 e visita o Criciúma na última rodada do primeiro turno, adversário este que beira a zona de rebaixamento do Brasileirão. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quarta-feira (24). As equipes se encontram no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, Santa Catarina. Assista no Premiere.

Palpite Criciúma x Fortaleza

Na rodada passada, o Criciúma decepcionou ao desperdiçar uma grande chance de alavancar na tabela, em confronto que vencia o Flamengo e acabou levando a virada na segunda etapa. Enquanto isso, o Fortaleza vive um grande momento na Série A do Brasileirão, alcançando o G4 da competição ao vencer sua última rodada.

Ainda que a fase do Tricolor Cearense seja muito superior em relação a do clube catarinense, o Criciúma costuma ter grande eficiência ofensiva em confrontos dentro do Heriberto Hulse, sendo provável que volte a somar três pontos com o apoio de sua torcida. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Criciúma”.

Palpite Final: Criciúma vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Criciúma e seu desempenho atual

O Criciúma atravessa uma terrível fase na atual edição do Brasileirão. Quase encerrou uma sequência de três rodadas consecutivas sem vencer na competição, em partida que vencia o Flamengo em pleno Maracanã.

No entanto, após ter aberto o placar no confronto com gol de Rodrigo, não aguentou a pressão do Rubro-Negro nos 45 minutos finais, levando a virada por 2 a 1 com tentos assinalados por Pedro e Gabigol.

Agora, o Criciúma voltou a se aproximar da zona de rebaixamento. Na 15ª posição, conquistou apenas 17 pontos ao final da 17ª rodada, que são provenientes de quatro vitórias, cinco empates e sete derrotas.

Fortaleza e sua última performance

O Fortaleza vive um incrível momento na atual temporada. Na última rodada, alcançou a quarta posição depois de vencer pela quarta vez consecutiva, ultrapassando o São Paulo na tabela da Série A.

No confronto mais recente, confirmou os três pontos contra o Atlético-GO com certa facilidade. Com tentos assinalados por Pochettino, Alix (contra) e Renato Kayzer, venceu por 3 a 1.

Agora o Tricolor Cearense é o quarto colocado do Brasileirão. Com 32 pontos conquistados ao final da 18ª rodada, realiza uma trajetória acima das expectativas, proveniente de nove vitórias, cinco empates e apenas três derrotas.