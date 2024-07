Palpite: Costa Rica x Paraguai – Copa América – 2/7/2024

divulgação/paraguai







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 01:02 • Rio de Janeiro

Sem chances de classificação, a Seleção Paraguaia encara a Costa Rica, adversária que apesar de ter chances matemáticas de classificação, é extremamente improvável seu avanço às quartas. O jogo começa às 22h (de Brasília) da terça-feira (2). As equipes se encontram no Q2 Stadium, no Texas, Estados Unidos. Assista na Globoplay e SporTV.

Palpite Costa Rica x Paraguai

Apesar de ter conquistado um surpreendente ponto na estreia, a Costa Rica acabou goleada contra a Colômbia na rodada seguinte, que praticamente decretou sua eliminação. Enquanto isso, o Paraguai não conseguiu somar pontos nas duas primeiras rodadas da Copa América, chegando matematicamente eliminado para a partida final.

Já eliminado da competição, o Paraguai tentará dar ao seu torcedor os três pontos, mas sem correr riscos. Do outro lado, a Seleção Costarriquenha deve se contentar com o empate e atuar de maneira defensiva, tendo em vista sua inferioridade técnica em relação a seleção adversária. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Costa Rica e seu desempenho atual

A Costa Rica foi considerada, após o sorteio de grupos, como o “saco de pancadas” do Grupo D, tendo em vista que brigaria pela vaga com Brasil, Paraguai e Colômbia.

No entanto, enfrentou a forte Seleção Brasileira logo na primeira rodada e conseguiu cumprir seu objetivo, que foi empatar sem gols. No confronto, sofreu grande pressão durante os 90 minutos, mas o goleiro Sequeira fechou as portas.

Na rodada seguinte, tentou repetir o feito contra a Seleção Colombiana. Atuou na retranca o jogo todo, mas sua adversária desta vez foi muito mais eficiente que o elenco brasileiro e venceu por 3 a 0.

Paraguai e sua última performance

O Paraguai também não chegou com as expectativas tão elevadas para a competição, mas era possível que brigasse pela vice-liderança do Grupo D, já que conta com jogadores experientes em seu elenco.

Porém, a derrota contra a Colômbia na estreia fez com que a seleção se abalasse. No confronto, chegou a balançar a rede uma vez com Enciso na reta final, mas já perdia por 2 a 0 e não conseguiu buscar o empate.

Na rodada seguinte, enfrentou a Seleção Brasileira precisando provar o valor de seu elenco. Dito e feito, controle absoluto do Brasil do começo ao fim, que venceu facilmente por 4 a 1.