Palpite: Corinthians x Juventude – Copa do Brasil – 11/9/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

No primeiro duelo entre as equipes nas quartas de final da Copa do Brasil, o Juventude levou a melhor por 2 a 1 no Estádio Alfredo Jaconi. Agora, em caso de triunfo do Timão por um gol de diferença, a disputa por vaga nas semifinais será nas penalidades máximas. O jogo começa às 21h (de Brasília) da quarta-feira (11). As equipes se encontram na Neo Química Arena, em São Paulo. Assista este confronto no SporTV e Premiere.

Palpite Corinthians x Juventude

Ainda sem poder contar com Memphis Depay neste confronto, o Corinthians busca a virada nas quartas de final da Copa do Brasil, depois de ter perdido o primeiro duelo por um gol de diferença. Enquanto isso, o Juventude tentará ao máximo buscar a igualdade ao final dos 90 minutos, o que garantiria o clube gaúcho na próxima fase da competição.

Em má fase, o Corinthians deve ter dificuldade em furar o sólido bloqueio montado pelo Juventude. Além disso, o clube gaúcho sabe explorar bem os contra-ataques de equipes agressivas, sendo provável que este duelo termine na igualdade na Neo Química Arena. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Corinthians e seu desempenho atual

O Corinthians vive seu melhor momento na temporada, considerando que quase foi rebaixado no Paulistão e teve péssimos resultados no primeiro turno da Série A do Brasileirão.

Nas copas, o Timão segue brigando por título na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, estando nas quartas de final das duas competições. A título de curiosidade, o clube alvinegro tentará a presença da nova contratação, Memphis Depay, já nas quartas da Sula.

No entanto, a equipe tem tido uma péssima apresentação na divisão de elite do futebol brasileiro. Dentro da zona de rebaixamento, o Corinthians foi capaz de somar apenas 25 pontos ao final da 25ª rodada, resultado de uma trajetória com cinco vitórias, dez empates e dez derrotas.

Juventude e sua última performance

O Juventude segue em momento conturbado na temporada. Nas últimas quatro vezes que entrou em campo, foi capaz de vencer uma única vez, que foi justamente o triunfo no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil por 2 a 1.

Na Série A do Brasileirão, o clube gaúcho tem mostrado cada vez mais dificuldade em pontuar na competição. Perdeu duas das três rodadas mais recentes, além de ter empatado na última vez que entrou em campo, por 0 a 0 contra o Cuiabá.

Mesmo assim, segue em uma posição “confortável” na tabela, tendo em vista que o principal objetivo da equipe no começo da temporada era se manter na Série A. Ao final da 25ª rodada, aparece na 13ª posição com 29 pontos somados.