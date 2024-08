Palpite: Corinthians x Bragantino – Copa Sul-Americana – 20/8/2024

Foto: Marco Miatelo/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

No jogo de ida, o Massa Bruta dominou as principais ações durante os 90 minutos, mas levou a pior contra o Timão por 2 a 1. Agora, caso o Bragantino surpreenda o Corinthians por um gol de diferença, a disputa por vaga nas quartas de final será decidida nas penalidades máximas. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da terça-feira (20). As equipes se encontram na Neo Química Arena, em São Paulo.

Palpite Corinthians x Bragantino

Em baixos e altos na temporada, o Corinthians se mantém competitivo nas copas, chegando recentemente nas quartas de final da Copa do Brasil e muito próximo das quartas na Sula. Enquanto isso, o Bragantino segue tendo facilidade em ter o domínio da posse de bola na maioria de suas partidas, mas vive uma terrível sequência de resultados e chegou a seis confrontos seguidos sem vitória após a derrota para o Timão.

Após surpreender o Massa Bruta na Arena Red Bull, o Corinthians deve adotar uma postura defensiva no jogo de volta. Mesmo atuando como mandante, a igualdade na Neo Química Arena classifica o Timão para a próxima fase, sendo provável um embate truncado e com poucas chances de gol para os dois lados. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Corinthians e seu desempenho atual

O Corinthians ostenta sua melhor sequência da temporada. Apesar de não ter muitas vitórias em suas aparições recentes, não perde há seis jogos consecutivos, tendo empatado em quatro oportunidades e vencido nas outras duas.

Na última vez que entrou em campo, visitou o Fluminense na 23ª rodada do Brasileirão, onde ficou no empate sem gols contra o clube carioca. Dessa forma, aparece fora da zona de rebaixamento após sua performance, que deu ao clube alvinegro um ponto na tabela.

No jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Timão precisou de apenas 26% da posse de bola para vencer o Bragantino, fora de casa, pelo placar de 2 a 1.

Bragantino e sua última performance

O Bragantino vive uma terrível fase na atual temporada. No jogo de ida das oitavas de final da Sula, sofreu dois gols relâmpagos contra o Corinthians. Pressionou e diminuiu com Helinho, mas saiu derrotado por 2 a 1 em confronto que teve 74% da posse de bola.

Agora, o elenco comandado por Pedro Caixinha ostenta uma sequência negativa de sete partidas consecutivas sem vitória. Na mais recente, recebeu o Fortaleza na Série A do Brasileirão e foi derrotado, também pelo placar de 2 a 1.

Na divisão de elite do futebol brasileiro, o Red Bull Bragantino continua despencando na tabela pela sequência negativa. Agora, figura na 11ª colocação ao final da 23ª rodada, resultado de uma trajetória com sete vitórias, seis empates e oito derrotas.