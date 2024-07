Palpite: Colômbia x Uruguai – Copa América – 10/7/2024

(Foto: Michael Reaves/Getty Images/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 01:08 • Rio de Janeiro

Embalado após eliminar a Seleção Brasileira na fase anterior, Uruguai encara a Colômbia nas semifinais, em confronto que decide o segundo finalista da Copa América. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quarta-feira (10). As equipes se encontram no Bank of America Stadium, em Charlotte, Estados Unidos. Assista na Globo e SporTV.

Palpite Colômbia x Uruguai

Ostentando a incrível marca de 27 partidas sem derrota, a Colômbia chega em busca de sua segunda decisão na história da Copa América, tendo realizado este feito pela primeira e única vez em 2001. Enquanto isso, o Uruguai segue com performances robustas e despachou o elenco comandado por Dorival Júnior na fase anterior.

Apesar de embalado com a maiúscula goleada sobre o Panamá na fase anterior, a Colômbia terá um desafio muito maior pela frente nesta partida. Com ambas as seleções tendo campanhas semelhantes na Copa América, é arriscado apostar na vitória de qualquer uma das duas. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

Colômbia e seu desempenho atual

A Colômbia segue com performances impressionantes na atual temporada. Chegou para a Copa América com 100% de aproveitamento nos amistosos disputados em 2024, com destaque para a goleada por 5 a 1 contra os Estados Unidos.

Na fase de grupos, manteve as excelentes atuações contra Paraguai, Costa Rica e Brasil respectivamente, em partidas que venceu os dois primeiros adversários e ficou no empate com o terceiro.

Nas quartas de final, bailou pra cima do Panamá. Com gols de Cordoba, James Rodríguez, Luis Diaz, Richard e Miguel Borja, venceu os panamenhos por expressivos 5 a 0.

Uruguai e sua última performance

O Uruguai não teve sorte na primeira rodada do mata-mata da Copa América. Isso porque, mesmo após ter vencido todas as suas partidas na fase de grupos e alcançado a classificação em primeiro lugar, teve que enfrentar o Brasil.

No confronto que foi válido pelas quartas de final, a Seleção Brasileira teve as melhores chances de abrir o placar durante os 90 minutos, que não foram convertidas com boas defesas do goleiro Rochet.

No entanto, nas cobranças de pênaltis, o Uruguai teve uma melhor pontaria e avançou às semifinais. Com o resultado positivo, segue invicto na competição, tendo 100% de aproveitamento na fase de grupos e um empate no tempo regulamentar na primeira aparição dos playoffs.