Palpite: Chelsea x Manchester United – Campeonato Inglês – 4/4/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Depois de cederem o empate na última rodada, os Blues recebem seu rival no Stamford Bridge

Neste grande clássico do futebol inglês, as duas equipes seguem com uma campanha abaixo das expectativas na atual edição da Premier League e tentam voltar a vencer na competição. O jogo começa às 16h15 (de Brasília) da quinta-feira (4). E as equipes se encontram no Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Chelsea x Manchester United

Mesmo estando longe de realizar uma grande campanha, o Chelsea tem invencibilidade de cinco jogos, onde cedeu o empate contra o Burnley em sua rodada mais recente. Enquanto isso, o Manchester United venceu apenas uma de suas últimas quatro rodadas disputadas no Campeonato Inglês.

Observando o retrospecto de cada equipe, ainda é mais seguro acreditar que o time mandante consiga realizar uma performance mais sólida que os Red Devils. E o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Chelsea”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Chelsea

Chelsea e seu desempenho atual

O Chelsea faz uma temporada muito abaixo das expectativas na atual temporada da Premier League. Estando na metade inferior da tabela, é apenas o 11º colocado entre os 20 competidores.

Ao fim da 30ª rodada, foi capaz de somar 40 pontos, que foram provenientes de uma campanha com onze vitórias, sete empates e dez derrotas.

No confronto mais recente dos Blues, teve pela frente o Burnley no Stamford Bridge. Chegou a ter a vantagem no marcador em dois momentos diferentes, sendo ambos os tentos assinalados por Cole Palmer. Porém, cedeu o empate nas duas oportunidades mesmo com um jogador a mais em campo, tendo o resultado final decretado em 2 a 2.

Manchester United e sua última performance

O Manchester United também segue realizando uma campanha abaixo do esperado na atual edição do Campeonato Inglês. Estando na 6ª posição, a diretoria almejava, no mínimo, uma das quatro primeiras colocações ao fim das 38 rodadas disputadas.

Porém, esse objetivo fica cada vez mais distante aos Red Devils, que possuem mais de dez pontos de desvantagem em relação ao Aston Villa, que figura na quarta posição da tabela.

Na rodada mais recente disputada pelo Manchester United, a equipe desperdiçou a incrível oportunidade de somar três pontos. No confronto contra o Brentford, abriu o placar nos acréscimos com Mason Mount aos 90+6; mas cedeu o empate três minutos depois com gol assinalado por Kristoffer Ajer aos 90+9.