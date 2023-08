No jogo mais recente, visitou o West Ham no estádio Olímpico de Londres e perdeu por 3 a 1. Em apenas 7 minutos no cronômetro do juiz, Nayef Aguerd abriu o placar. The blues igualaram com Chukwuemeka ainda no primeiro tempo. Ao retornar do intervalo, Antonio ampliou e Lucas Paquetá fechou a conta batendo um pênalti com perfeição.