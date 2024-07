Palpite: Chapecoense x Sport – Campeonato Brasileiro (Série B) – 23/7/2024

(Foto: Paulo Paiva / Sport Recife)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Com objetivos diferentes na atual edição da Série B do Brasileirão, Chapecoense e Sport Recife se enfrentam na 17ª rodada. O jogo começa às 19h (de Brasília) da terça-feira (23). As equipes se encontram na Arena Condá, em Chapecó. Assista no Premiere.

Palpite Chapecoense x Sport

Após ter tido um sólido início de campanha na segunda divisão do futebol brasileiro, a Chapecoense desandou na competição e segue sendo um forte candidato a ser rebaixado para a Série C do Brasileirão em 2025. Enquanto isso, o Sport Recife continua sendo, mais uma vez, um dos cotados a terminar no G4 da Série B ao final das 38 rodadas.

Ainda que o Sport Recife siga com dificuldade em somar vitórias nas últimas rodadas, tem inegavelmente um elenco mais qualificado que a Chape. Mesmo como visitante, deve ditar as principais ações da partida e voltar a somar três pontos na Série B. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Sport”.

Chapecoense e seu desempenho atual

A Chapecoense não consegue embalar uma sequência de duas vitórias consecutivas desde o dia 26 de abril, quando o clube catarinense venceu as primeiras rodadas da Série B do Brasileirão.

Porém, desandou de vez a partir da terceira rodada. Somou apenas mais duas vitórias na competição nas quatorze rodadas disputadas posteriormente, fazendo com que seja um forte candidato a ser rebaixado para a Série C.

No momento, a Chape ocupa a 16ª posição com 18 pontos conquistados. Em uma trajetória com quatro vitórias, seis derrotas e seis empates, seu último triunfo foi na 14ª rodada, quando surpreendeu o Goiás, por 2 a 1, no Estádio da Serrinha.

Sport e sua última performance

O Sport Recife segue sendo um dos cotados a brigar por vaga na divisão de elite do futebol brasileiro ao final das 38 rodadas da Série B. No momento, apesar de estar na sétima posição, a competição segue bastante acirrada.

Com 24 pontos somados ao final da 16ª jornada, o Leão possui apenas cinco pontos a menos que o líder, Santos, e dois a menos que o quarto colocado, Novorizontino.

Além deste fato, é a equipe que menos entrou em campo na atual edição da segunda divisão, tendo em vista que teve duas rodadas adiadas na competição e serão repostas em breve.