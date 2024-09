Palpite: Cazaquistão x Noruega – Liga das Nações da Europa – 6/9/2024

Foto: Javad Parsa / NTB / AFP







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

Forte candidata a brigar pelo topo do Grupo 3 na Liga B, a Noruega inicia sua trajetória na Liga das Nações contra o Cazaquistão, adversário esse que é recém-chegado da Liga C. O jogo começa às 11h (de Brasília) da sexta-feira (6). As equipes se encontram no Estádio Central, em Almaty, Cazaquistão. Assista no SporTV.

Palpite Cazaquistão x Noruega

No começo do ano, o Cazaquistão não conseguiu vaga na Euro 2024, além de ter perdido todos os seus amistosos preparatórios disputados entre os meses de março e junho. Do outro lado, a Noruega decepcionou ao sequer ter conseguido fazer parte da última Eurocopa, já que era uma forte candidata nas eliminatórias a marcar presença na chave principal.

Ainda que a seleção de maior qualidade técnica seja a visitante, o mando de campo dos cazaques no Estádio Central faz com que apostar no triunfo dos noruegueses seja arriscado. Ambos os elencos devem sair satisfeitos com um possível embate, sendo provável um duelo truncado e com poucos gols assinalados. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Palpites Liga das Nações para apostar bem informado.

Cazaquistão e seu desempenho atual

O Cazaquistão venceu apenas uma partida desde o começo do ano. Logo em sua primeira aparição em 2024, disputou um amistoso internacional contra o Turcomenistão, onde goleou a seleção adversária por expressivos 5 a 0.

No entanto, provou do mesmo veneno ao disputar a fase da repescagem da Euro 2024 logo em seguida, onde ao enfrentar a Seleção Grega logo na primeira rodada, foi goleado pelos mesmos 5 a 0.

Posteriormente à eliminação na Eurocopa, disputou mais três amistosos contra Luxemburgo, Armênia e Azerbaijão. Em todas as oportunidades balançou as redes, mas sofreu dois ou mais gols e acabou derrotado nos três confrontos.

Noruega e sua última performance

A Noruega foi uma grande decepção nas Eliminatórias da Euro 2024, competição mais recente em que a seleção fez parte. Em grupo com Escócia, Geórgia, Espanha e Chipre, era a favorita a se classificar ao torneio principal na vice-liderança se sua respectiva chave.

Porém, teve uma campanha abaixo das expectativas desde a primeira rodada. Com três vitórias, dois empates e três derrotas ao final da 8ª aparição, teve que se contentar com a terceira colocação, ficando atrás da Espanha e Escócia.

Neste ano, a Seleção Norueguesa entrou em campo apenas para disputar amistosos preparatórios. Nos quatro confrontos que disputou, perdeu dois deles diante da República Tcheca e Dinamarca; empatou contra a Eslováquia e venceu Kosovo.