Palpite: Bragantino x Internacional – Campeonato Brasileiro – 25/9/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 02:30 • Rio de Janeiro

Vivendo sua melhor fase na temporada, o Internacional segue sonhando com vaga no G4 do Brasileirão. Seu adversário nesta 16ª rodada será o Bragantino, que tenta retornar a metade superior da tabela. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quarta-feira (25). As equipes se encontram no Arena Red Bull, em Bragança Paulista, São Paulo. Assista este confronto no Premiere.

Palpite Bragantino x Internacional

Em péssima fase na atual temporada, o Bragantino conseguiu vencer apenas uma das últimas nove rodadas disputadas na Série A, sendo ameaçado pelo rebaixamento nesta reta final de competição. Enquanto isso, o Internacional vive seu melhor momento no ano, voltando a sonhar com uma possível vaga no G4 ao final das 38 rodadas do Brasileirão.

Apesar da fase muito mais robusta do Colorado na temporada, é esperado uma postura bastante agressiva do Bragantino neste confronto. Dessa forma, é arriscado apostar no triunfo de qualquer um dos clubes, sendo mais provável uma possível igualdade com gols ao final dos 90 minutos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Bragantino e seu desempenho atual

O Bragantino vive um de seus piores momentos dos últimos anos. Nas últimas treze vezes que entrou em campo, o Massa Bruta conquistou apenas duas vitórias, sendo que uma delas decretou a eliminação do clube na Copa do Brasil.

Na sequência mais recente do elenco comandado por Pedro Caixinha, foi capaz de vencer apenas uma partida nas últimas nove rodadas da Série A. O triunfo mais recente foi no dia 1 de setembro, quando desbancou o Bahia, na Arena Red Bull, por 2 a 1.

No entanto, realizou uma vexatória performance na última vez que entrou em campo. Em partida que visitou o Atlético-MG na Arena MRV, foi goleado por uma equipe que sequer escalou seu time inteiro titular, pelo placar de 3 a 0.

Internacional e sua última performance

O Internacional ostenta uma sequência de seis rodadas de invencibilidade na Série A do Brasileirão. Desde as enchentes no Rio Grande do Sul, este sem sombra de dúvidas é o melhor momento do Colorado nesta temporada.

Por este motivo, o clube gaúcho aparece cada vez mais próximo das quatro primeiras posições da tabela na competição. Com 41 pontos somados, faz uma trajetória marcada por onze vitórias, oito empates e seis derrotas.

Além disso, tem dois jogos a menos em relação a maioria dos competidores, que foram adiados e serão repostos. Na última vez que entrou em campo, surpreendeu e venceu, de virada, o São Paulo por 3 a 1.