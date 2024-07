Palpite: Bragantino x Fluminense – Campeonato Brasileiro – 28/7/2024

(Foto: Diogo Reis/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Em um dos resultados mais inesperados da 19ª rodada, o Fluminense venceu o terceiro colocado da competição, Palmeiras, e agora busca se livrar da zona de rebaixamento. Em sua primeira partida do segundo turno, visita o Bragantino, que vive um momento conturbado no Brasileirão. O jogo começa às 11h (de Brasília) de domingo (28). As equipes se encontram na Arena Red Bull, em Bragança Paulista.

Palpite Bragantino x Fluminense

Mesmo que o Red Bull Bragantino esteja passando por um momento conturbado na Série A do Brasileirão, acabou de confirmar sua ida às oitavas de final da Copa Sul-Americana, depois de eliminar o Barcelona SC na fase anterior. Do outro lado, o Fluminense deu fim a uma sequência de dez partidas sem vitória e embalou dois triunfos consecutivos, após vencer Cuiabá e Palmeiras.

Mesmo que o Tricolor Carioca tenha vencido suas duas últimas rodadas, segue difícil de apostar em seus triunfos. Atuando em Bragança Paulista e contando com um elenco mais organizado taticamente, o Massa Bruta é o favorito no embate. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Bragantino”.

Palpite Final: Bragantino vence

Bragantino e seu desempenho atual

O Bragantino continua oscilando em suas performances na Série A do Campeonato Brasileiro. Acabou perdendo a 15ª e 16ª rodada na competição, fazendo com que se distanciasse de vez do G4.

No entanto, não desperdiçou o mando de campo no Estádio Nabi Abi Chedid na última vez que entrou em campo, quando recebeu o Athletico-PR. No confronto, abriu o placar aos 8’ e chegou a ter um jogador expulso aos 45’, mas segurou a vantagem no marcador e venceu por 1 a 0.

Em sua aparição mais recente, disputou vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Barcelona SC. Em confronto que chegou a estar em desvantagem no marcador em dois momentos distintos, venceu por 3 a 2 e garantiu vaga na próxima fase do torneio.

Fluminense e sua última performance

O Fluminense teve o início de campanha mais inesperado da atual edição do Brasileirão entre todos os participantes. Havia vencido apenas uma partida ao final da 17ª rodada, fazendo com que estivesse afundado na lanterna da tabela.

No entanto, começou sua reação recentemente na competição. Na 18ª rodada, visitou o Cuiabá na Arena Pantanal e saiu com os três pontos, onde venceu por 1 a 0, com gol marcado por Kauã Elias.

Na última vez que entrou em campo, recebeu o até então vice-líder da tabela, Palmeiras, no Estádio do Maracanã. Em jogo equilibrado e decidido nos mínimos detalhes, o Tricolor Carioca venceu mais uma vez por 1 a 0, desta vez com tento assinalado por Jhon Arias aos 88’.