Palpite: Bragantino x Botafogo – Copa Libertadores – 13/3/2024

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Em duelo pela pré-Libertadores, o Botafogo enfrenta o Bragantino pela partida de volta. O jogo será nesta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília) no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Assista na TV Globo, ESPN e no STAR+.

Palpite Bragantino x Botafogo

O Bragantino foi mal no primeiro jogo contra o Fogão e em seguida, perdeu também pelo Campeonato Paulista, vindo com duas de derrotas seguidas. Em contraponto, o Botafogo pode até empatar neste segundo confronto que consegue a vaga para a fase de grupos da Libertadores. Chegando com invencibilidade de seis partidas.

E o palpite que recomendamos é no mercado de “Total de Escanteios – Mais de 9,5”. Como será um jogo muito disputado do início ao fim, é esperado que tenha muitos tiros de canto. Assim, é uma opção com baixíssimo risco e probabilidade alta.

Palpite do Jogo - Total de Escanteios – Mais de 9,5

​- 1.75 na bet365

- 1.75 na Betano

- 1.70 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Conheça as melhores plataformas e dicas para apostar no site do Torcedores.

Como chega o Bragantino

O Bragantino visitou o estádio Brinco de Ouro no último confronto e perdeu para o Guarani por 1 a 0, atuando pela 12ª rodada do Paulistão. Mesmo fora de casa, a linguiça mecânica criou 17 chances e teve a bola por 75% do tempo, dando apenas três chutes na meta.

O bugre, por outro lado, teve muito menos oportunidades que os visitantes, controlando a bola por menos tempo e ainda assim saiu vitorioso. Com apenas 9 minutos no relógio, Reinaldo cruzou na área e Pablo Thomaz fez o gol do sucesso alviverde.

A partida anterior do Braga foi contra o Botafogo no estádio Nilton Santos, perdendo por 2 a 1 em um duelo muito equilibrado durante os 90 minutos. As equipes tiveram um número de oportunidades similar, mas o alvinegro foi um pouco mais efetivo.

Aos 44 minutos, Júnior Santos abriu o placar e colocou o Fogão na frente. Logo depois, Juninho Capixaba igualou tudo para os visitantes. Ao retornar do intervalo, o camisa 11 do alvinegro ampliou fazendo o segundo gol.

Mesmo com a derrota recente, o Bragantino seguiu em primeiro lugar do seu grupo do Campeonato Paulista e avançou para as quartas de final. No último jogo, o técnico Pedro Caixinha poupou alguns atletas para vir com força total contra o Fogão.

Como chega o Botafogo

O Botafogo foi até o estádio Elcyr Resende de Mendonça (Eucyzão) para enfrentar o Sampaio Corrêa na primeira partida da semifinal da Taça Rio. Repleto de reservas e jovens, o Fogão conseguiu vencer por 2 a 1 e precisando apenas do empate na volta.

O placar saiu do zero aos 82 minutos, com Yarlen Faustino Augusto chutando forte de esquerda de fora da área. O Galinho da Serra empatou com Gustavo, mas o Fogo ampliou com Vitor Sapata.

Com esse resultado positivo, o alvinegro de John Textor chegou ao quinto sucesso consecutivo e com atuações excelentes. Para chegar até esta fase, eliminou o Aurora (Bolívia), empatando na ida e goleando na volta.

Recebendo o Bragantino no estádio Nilton Santos, o Fogão teve boa performance e venceu por 2 a 1. Dessa forma, precisa apenas do empate para carimbar sua vaga na fase de grupos da Libertadores.

Agora, no Nabizão, o Botafogo só precisa segurar o resultado e conter a ofensiva do time da casa, que busca virar o resultado. Sendo assim, é aguardada uma partida recheada de emoções.