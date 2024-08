Palpite: Bragantino x Athletico-PR – Copa do Brasil – 7/8/2024

(Foto: Diogo Reis/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Após tecido derrotado na partida de ida por 2 a 0, o Bragantino não terá escolha a não ser vencer por dois gols de diferença, o que levaria o confronto para as cobranças de pênaltis. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quarta-feira (7). As equipes se encontram no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Assista ao confronto no SporTV e Premiere.

Palpite Bragantino x Athletico-PR

Depois de cair de rendimento na Série A do Brasileirão, uma possível eliminação nesta fase da Copa do Brasil pode instaurar uma pequena crise no Bragantino. Enquanto isso, o Athletico-PR se recuperou na temporada após performances duvidosas na reta final do primeiro semestre, onde chegou a ter dificuldade em reencontrar o triunfo dentro da Ligga Arena.

Mesmo que o Massa Bruta possa adotar um estilo de jogo bastante agressivo, o Atheltico-PR conta com um eficiente contra-ataque. Tendo em vista as brechas que o clube paulista deve oferecer, é provável um empate com gols. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Bragantino e seu desempenho atual

O Bragantino empatou em jogo com quatro gols assinalados na última vez que entrou em campo. No confronto, que foi válido pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão, ficou na igualdade em 2 a 2 contra o Vasco da Gama, mesmo atuando como visitante.

Sem vencer nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, passou a ser o décimo colocado da tabela, em uma trajetória marcada por sete vitórias, cinco empates e sete derrotas.

No primeiro duelo contra o Furacão nas oitavas de final da Copa do Brasil, foi surpreendido pela eficiência do Athletico-PR com a pelota no pé, que garantiu o triunfo por 2 a 0 na Ligga Arena.

Athletico-PR e sua última performance

O Athletico-PR teve uma sequência de três vitórias consecutivas encerrada na última vez que entrou em campo. Em confronto válido pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão, foi superado pelo Grêmio, em pleno Ligga Arena, por 2 a 0.

Mesmo assim, segue com uma campanha dentro das expectativas na divisão de elite do futebol brasileiro. Em 19 partidas disputadas na competição, figura na oitava colocação da tabela, tendo 28 pontos somados.

No jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, fez jus ao mando de campo contra o Massa Bruta, superando o clube de Bragança Paulista por 2 a 0.