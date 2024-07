Palpite: Bragantino x Athletico-PR – Campeonato Brasileiro – 21/7/2024

(MARCOS PIN / AFP)







Publicada em 21/07/2024

Vivendo sua pior fase na temporada atual, o Bragantino recebe o Athletico-PR na 18ª rodada, adversário este que continua próximo das quatro primeiras posições. O jogo começa às 18h30 (de Brasília) de domingo (21). As equipes se encontram na Red Bull Arena, em Bragança Paulista. Assista no Premiere.

Palpite Bragantino x Athletico-PR

Com apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas, o Bragantino deixou de brigar pelas quatro primeiras posições e tenta se manter na metade superior da tabela no Brasileirão. Do outro lado, o Athletico-PR chegou às oitavas de final da Copa do Brasil recentemente, mas também não vive um bom momento na Série A.

Mesmo que o Massa Bruta deixe a desejar nas últimas aparições, o clube possui um forte elenco e grande qualidade no setor ofensivo. Dentro da Arena Red Bull, deve finalmente voltar a vencer, já que enfrenta um Furacão também longe de viver uma grande fase na temporada. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Bragantino”.

Palpite Final: Bragantino vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Bragantino e seu desempenho atual

O Bragantino não consegue manter o bom ritmo apresentado no início do Brasileirão. Nas últimas cinco rodadas, foi capaz de somar apenas quatro dos quinze pontos disputados.

Por este motivo, deixou a briga pelo G4 e caiu para a nona posição, buscando se manter na metade superior da tabela. Com 22 pontos em 16 partidas, faz uma campanha marcada por seis vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Nas duas últimas vezes que entrou em campo, não somou um ponto sequer. Contra o São Paulo e Cruzeiro, atuou como visitante em ambas as oportunidades e foi derrotado por 2 a 0 e 2 a 1, respectivamente.

Athletico-PR e sua última performance

O Athletico-PR também vive uma leve crise de resultados na Série A do Brasileirão. Com apenas duas vitórias nas oito rodadas mais recentes, deixou a briga pelo G4 e caiu para a oitava posição.

Com 25 pontos somados ao final da 17ª rodada, realizou uma trajetória marcada por sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Também apresenta números sólidos nos dois principais setores do campo, com 20 gols marcados e 16 sofridos.

No entanto, conquistou um triunfo motivado em seu embate mais recente. Nele, atropelou o Ypiranga no jogo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil, chegando nas oitavas de final do torneio após eliminar o clube gaúcho por 4 a 2 no agregado dos jogos (ida e volta).