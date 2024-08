Palpite: Botafogo x Flamengo – Campeonato Brasileiro – 18/8/2024

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

O clássico carioca entre Botafogo e Flamengo marca não apenas o jogo mais aguardado da 23ª rodada, como também a briga pelo topo da tabela do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 18h30 (de Brasília) de domingo (18). As equipes se encontram no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Assista ao confronto no Premiere.

Palpite Botafogo x Flamengo

Em boa fase na temporada, o Botafogo segue na primeira posição da Série A, mas foi eliminado recentemente nas oitavas de final da Copa do Brasil. Do outro lado, o Flamengo vive em um momento ainda mais sólido na temporada, já que além de também brigar pelo topo da tabela no Campeonato Brasileiro, garantiu vaga recentemente nas quartas de final da Copa do Brasil.

Devido a importância do embate e o fato deste clássico ser bastante acirrado nos últimos meses, é arriscado apostar no triunfo de qualquer uma das equipes. Tendo o elenco de maior qualidade técnica atuando do lado visitante, é provável que os dois clubes saiam contentes com a igualdade ao final dos 90 minutos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Botafogo e seu desempenho atual

O Botafogo faz mais uma temporada acima das expectativas nas competições que disputa. Líder isolado do Campeonato Brasileiro, possui um ponto a mais que o segundo colocado, Fortaleza, e dois a mais que o terceiro colocado, Flamengo.

No entanto, desperdiçou a oportunidade de se isolar ainda mais na primeira posição na rodada passada. Isso porque, visitou o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, e em jogo equilibrado e com cinco gols marcados, levou a pior por 3 a 2.

Nas copas que disputa em paralelo com a Série A, foi eliminado recentemente nas oitavas de final da Copa do Brasil. Entretanto, venceu o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, superando o Palmeiras por 2 a 1 e precisando apenas do empate no segundo duelo para garantir vaga na próxima fase.

Flamengo e sua última performance

O Flamengo vive um momento ainda mais sólido que seu rival na temporada. Isso porque, além de também estar no páreo pelo topo da tabela no Campeonato Brasileiro, garantiu recentemente vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Na última rodada disputada na Série A do Brasileirão, o Rubro-Negro teve a difícil missão de receber o atual bicampeão consecutivo do torneio, Palmeiras, no Estádio do Maracanã.

No confronto, chegou a abrir o placar com Arrascaeta aos 69’, mas cedeu o empate há três minutos do fim. Dessa forma, ocupa a terceira posição da tabela, tendo 41 pontos somados em 21 rodadas disputadas (doze vitórias, cinco empates e quatro derrotas).