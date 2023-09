Com apenas 11 minutos de jogo, Mats Hummels abriu o placar para os visitantes. Lucas Holer empatou e Nicolas Hofler virou para o time da casa. Malen igualou tudo no segundo tempo. A virada do Die Schwarzgelben veio com mais um gol do camisa 15 e Marco Reus balançando as redes no apagar das luzes.