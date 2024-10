Palpite: Borussia Dortmund x Celtic – Liga dos Campeões – 01/10/2024

Foto: AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Após vencer sua estreia de forma dominante, o Borussia Dortmund atuará pela primeira vez como mandante nesta rodada. Seu adversário será o Celtic, que também venceu a primeira partida na Champions por goleada. O jogo começa às 16h (de Brasília) da terça-feira (1). As equipes se encontram no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Assista este confronto na Max.

Palpite Borussia Dortmund x Celtic

Dono de um sólido início de temporada, o atual vice-campeão da Liga dos Campeões, Borussia Dortmund, atropelou seu primeiro oponente nesta edição da Champions por 3 a 0. Enquanto isso, o Celtic segue dominante em seu país (Escócia), além de ter goleado seu adversário de estreia na Liga dos Campeões por 5 a 1.

Apesar da dominância do Celtic no futebol escocês, continua não sendo páreo contra as principais potências da Europa. O Borussia Dortmund é extremamente produtivo atuando no Signal Iduna Park, sendo o grande favorito aos três pontos neste duelo. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Borussia Dortmund”.

Palpite Final: Borussia Dortmund vence

Borussia Dortmund e seu desempenho atual

O Borussia Dortmund tenta repetir o feito da temporada passada da Liga dos Campeões, na qual chegou a decidir o título da competição. Todavia, teve que se contentar com a segunda colocação, já que perdeu a decisão para o Real Madrid.

Na atual edição da Champions, estreou fora de casa, visitando o Club Brugge em Bruxelas. Mesmo assim, não se intimidou e com 63% da posse de bola sob seu domínio, venceu por 3 a 0, com tentos assinalados por Gittens (2x) e Guirassy.

Já atuando no Campeonato Alemão, tem atuações consideradas medianas ao final da quinta rodada. Com dez pontos somados, é protagonista de uma trajetória com três vitórias, um empate e uma derrota, estando na briga pelo G4.

Celtic e sua última performance

O Celtic segue apresentando ampla dominância em território escocês. Atual tricampeão consecutivo da Premiership (Campeonato Escocês), lidera mais uma vez a tabela neste início de temporada 2024/2025.

Em seis rodadas disputadas, os Listrados ainda não desperdiçaram um ponto sequer, tendo 100% de aproveitamento. Além das seis vitórias, marcou 20 gols e não sofreu nenhum na competição.

Na rodada inaugural da Liga dos Campeões, teve uma performance maiúscula no Celtic Park. Encarando o Slovan Bratislava, não perdoou a fragilidade defensiva do clube eslovaco e atropelou o mesmo por 5 a 1, assumindo dessa forma a vice-liderança da “Fase da Liga” na Champions.