Palpite: Bolívia x Venezuela – Eliminatórias Sul-Americanas para Copa de 2026 – 5/9/2024

Publicada em 05/09/2024 - 02:00 • Rio de Janeiro

Tendo a altitude em seu favor diante da Venezuela, a Seleção Boliviana tenta pontuar nas Eliminatórias da Copa do Mundo, sendo atualmente a penúltima colocada. O jogo começa às 17h (de Brasília) da quinta-feira (5). As equipes se encontram no Estádio Municipal de El Alto, em El Alto, Bolívia. Assista este confronto no SporTV.

Palpite Bolívia x Venezuela

Precisando urgentemente pontuar para seguir sonhando com vaga na próxima copa, a Bolívia aparece na penúltima posição da tabela com a pior defesa entre os 10 competidores. Enquanto isso, a Venezuela segue realizando uma campanha acima das expectativas nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, estando na quarta posição ao final da sexta rodada.

Apesar da imensa superioridade técnica do elenco venezuelano, a Bolívia terá a seu favor o apoio da torcida e altitude em El Alto. Por este motivo, é provável que os venezuelanos adotem uma postura mais acuada durante os 90 minutos e se contentem com a igualdade no marcador final. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Bolívia e seu desempenho atual

A Bolívia segue com dificuldade em ter performances sólidas e contundentes nos últimos anos. Desde fevereiro de 2022, a seleção entrou 25 vezes em campo entre competições oficiais e amistosos, mas conseguiu vencer apenas três vezes durante este período.

Na última competição disputada, teve uma apresentação vexatória na Copa América. Eliminada ainda na fase de grupos, a Seleção Boliviana perdeu todos os três jogos disputados, em campanha que sofreu dez gols e marcou apenas um.

Nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, os bolivianos seguem em apuros na tabela. Na penúltima posição ao final da sexta rodada, foram capazes de somar apenas três pontos, resultado de uma campanha com uma vitória e cinco derrotas.

Venezuela e sua última performance

A Venezuela continua surpreendendo com atuações sólidas e consistentes nas últimas temporadas. Nas Eliminatórias da Copa do Mundo, aparece na zona de classificação para a próxima copa, à frente de seleções como o Brasil e Chile.

Na quarta posição, é protagonista de uma campanha marcada por duas vitórias, três empates e apenas uma derrota. No entanto, a tabela segue bastante acirrada e qualquer deslize dos venezuelanos pode resultar na perda de algumas colocações.

Já na última competição disputada pela Seleção Venezuelana, teve uma trajetória considerada mediana. Na Copa América, chegou a garantir vaga nos playoffs com três vitórias durante a fase de grupos, mas deixou a disputa pelo título nas quartas de final, após ser eliminado pelo Canadá.