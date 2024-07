Palpite: Bolívia x Panamá – Copa América – 1/7/2024

Getty Images via AFP







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 01:06 • Rio de Janeiro

Após realizar uma vitória surpreendente na rodada anterior, o Panamá tem chances reais de conquistar vaga nas quartas de final da Copa América. Para isso, precisa no mínimo empatar na rodada final contra a Seleção Boliviana, que já está eliminada da competição. O jogo começa às 22h (de Brasília) de segunda-feira (1). Assista este confronto no SporTV.

Palpite Bolívia x Panamá

Sem pontuar nas duas primeiras rodadas, a Bolívia entra em campo na rodada final apenas para cumprir tabela. Do outro lado, o Panamá surpreendeu na última rodada ao superar a Seleção Estadunidense por 2 a 1, sendo neste momento um forte candidato a avançar para as quartas de final da Copa América.

A Bolívia entrará em campo com o propósito de somar seu ponto de honra na competição. Enquanto isso, o Panamá não deve se expor na linha defensiva e dificilmente conseguirá balançar a rede nesta rodada final, sendo provável um jogo truncado e resolvido na igualdade. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Quer saber mais sobre apostas esportivas? Conheça este universo.

Bolívia e seu desempenho atual

A Bolívia apresenta baixíssima qualidade técnica em seus jogadores e chegou a Copa América com as expectativas baixas. Isso porque, dos cinco amistosos preparatórios para a competição, perdeu quatro deles.

Na estreia, teve a difícil missão de encarar o anfitrião do torneio, Estados Unidos, e acabou superada por 2 a 0. Os gols da partida foram assinalados por Balogun e Pulisic.

Na rodada seguinte, foi completamente dominado pela Seleção Uruguaia. Na primeira etapa, sua adversária abriu 2 a 0 de vantagem, com gols assinalados por Pellistri e Darwin Nunes, respectivamente. Após o intervalo, sua adversária continuou pressionando e venceu por 5 a 0 no agregado.

Panamá e sua última performance

O Panamá chegou com as expectativas em baixa para a competição. Afinal, foi derrotado no único amistoso preparatório para a Copa América, onde acabou derrotado por 1 a 0 contra a Seleção Paraguaia.

Na estreia, teve a difícil missão de encarar o Uruguai, que é um forte candidato ao título desta edição. Na partida, levou três gols durante os 90 minutos e conseguiu realizar o tento de honra no último lance do jogo, com Murillo.

No entanto, surpreendeu a Seleção Estadunidense na segunda rodada. Chegou a levar o primeiro gol, mas aproveitou a expulsão de sua adversária e conquistou a virada por 2 a 1, com gols assinalados a seu favor por Blackman e Fajardo.