Palpite: Bolívar x Flamengo – Copa Libertadores – 22/8/2024

Publicada em 22/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Em jogo de ida completamente dominado, o Flamengo superou o Bolívar por 2 a 0. Agora, o clube boliviano jogará com a altitude a seu favor, mas precisa do triunfo por pelo menos dois gols de diferença para seguir sonhando com vaga na próxima fase. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da quinta-feira (22). As equipes se encontram no Estádio Libertadores Simón Bolivar, em La Paz, Bolívia.

Palpite Bolívar x Flamengo

Um dos principais representantes do futebol boliviano, Bolívar, terá mais uma vez que reverter o marcador atuando na altitude boliviana, caso contrário estará eliminado da Copa Libertadores. Enquanto isso, o Flamengo vive uma grande fase na temporada e segue sendo um forte candidato ao título nas três competições que participa.

A altitude boliviana é uma grande inimiga dos clubes brasileiros. No entanto, o Rubro-Negro possui um elenco muito mais qualificado tecnicamente do que o Bolívar, sendo provável que consiga segurar a igualdade em La Paz. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Bolívar e seu desempenho atual

O Bolívar se deu bem no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Mesmo perdendo por 2 a 0, a equipe foi amassada no Estádio do Maracanã e freou 19 das 21 tentativas de gol do Flamengo.

Agora, terá a altitude de La Paz e o apoio de sua torcida a seu favor, tendo que vencer o Rubro-Negro por pelo menos dois gols de diferença para se manter vivo na briga por vaga nas quartas de final da Liberta.

Na fase “Encerramento” do Campeonato Boliviano, a equipe continua provando o porque é uma das principais da atualidade em seu país. Ao final da 10ª rodada, é o líder isolado com 23 pontos somados.

Flamengo e sua última performance

O Flamengo continua distribuindo motivos para seus torcedores sorrirem na atual temporada. Recentemente, garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, após despachar o atual bicampeão consecutivo do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, por 2 a 1.

Também faz uma bela apresentação na Série A do Campeonato Brasileiro. Ao final da 23ª rodada, briga pelo topo da tabela ao lado do Botafogo e Fortaleza, sendo o principal candidato ao título neste momento.

Já no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o Rubro-Negro venceu facilmente o Bolívar por 2 a 0, em um resultado que saiu “barato” para seu adversario, já que chegou a ter 21 tentativas de gol ao longo dos 90 minutos.