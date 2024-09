Palpite: Bodo/Glimt x Porto – Liga Europa – 25/9/2024

(Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro

Após ter avançado diretamente à fase inicial da Liga Europa, o Porto estreia na competição contra o Bodo/Glimt, que é o atual campeão do Campeonato Norueguês. O jogo começa às 13h45 (de Brasília) da quarta-feira (25). As equipes se encontram no Aspmyra Stadion, em Nordland, Noruega. Assista este confronto no Disney+.

Palpite Bodo/Glimt x Porto

Após ter sido eliminado na fase de qualificação da Liga dos Campeões, o atual campeão norueguês terá que se contentar em disputar a Liga Europa. Enquanto isso, o Porto teve um excelente início de temporada na Liga Portugal 2024/2025, já tendo conquistado o título da Supercopa de Portugal no início do mês de agosto.

Apesar de arriscado, o Dragão aparece como leve favorito ao triunfo nesta estreia da Liga Europa. O Bodo/Glimt é o principal clube norueguês da atualidade, mas deve ter dificuldade em fazer frente contra as grandes equipes participantes da liga UEFA. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Porto vence”.

Palpite Final: Porto vence

Bodo/Glimt e seu desempenho atual

O Bodo/Glimt vive um bom momento na atual temporada. Por conta das estações do tempo na Noruega, a divisão de elite do futebol norueguês já segue em sua reta final em 2024.

No momento, a equipe é líder isolada da tabela após 23 jornadas disputadas, em uma trajetória marcada por quinze vitórias, cinco empates e três derrotas. A distância em relação ao vice-líder, Brann, é de sete pontos.

Por ser o atual campeão norueguês, o Bodo/Glimt teve direito de buscar vaga na Liga dos Campeões da Europa. No entanto, foi eliminado na fase de qualificação do torneio contra o Estrela Vermelha, tendo que se contentar com a participação na Liga Europa.

Porto e sua última performance

O Porto teve vaga direta assegurada na Liga Europa, já que ficou na 3ª colocação do Campeonato Portguês na temporada passada. Vale lembrar, que o objetivo principal da equipe era ficar entre as duas primeiras posições da Liga Portugal, que garantem classificação para a Liga dos Campeões.

No entanto, é válido ressaltar que o Dragão é o atual campeão da Copa Portugal e por este motivo disputou a Supercopa Portugal no início desta temporada. Na finalíssima, superou o Sporting após disputa de pênaltis, ficando com seu primeiro triunfo na temporada 2024/2025.

No começo da atual edição do Campeonato Português, as atuações do Porto também são convincentes. Ao final da sexta rodada, venceu cinco rodadas e perdeu apenas uma, sendo a derrota justamente no clássico contra o Sporting.