Palpite: Benfica x Feyenoord – Liga dos Campeões – 23/10/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

Brigando pelo topo da “Fase da Liga”, o Benfica terá pela frente nesta terceira rodada o Feyenoord, adversário este que vem de vitória na partida anterior. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) da quarta-feira (23). As equipes se encontram no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Assista este confronto na Max.

Palpite Benfica x Feyenoord

Após vencer o Estrela Vermelha por 2 a 1 na primeira aparição da Champions, o Benfica superou as expectativas ao atropelar o Atlético de Madrid na 2ª rodada, em pleno Estádio da Luz, por 4 a 0. Enquanto isso, o Feyenoord foi humilhado na estreia ao perder em sua casa, contra o Bayer Leverkusen, por 4 a 0; mas se redimiu na partida seguinte e venceu o Girona.

Não há maiores razões para crermos em um resultado diferente. As robustas performances do Benfica nas partidas mais recentes, fazem com que seja provável que balance as redes algumas vezes contra o Feyenoord, além de ter o mando de campo para manter os 100% de aproveitamento na Champions. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Benfica vence”.

Palpite Final: Benfica vence

Benfica e seu desempenho atual

O Benfica vive o seu melhor momento desde o início da temporada 2024/2025. Na última vez que entrou em campo, garantiu vaga na fase 16 avos de final da Taça de Portugal, após superar o Pevidém por 2 a 0.

Na divisão de elite do futebol português, a equipe venceu suas últimas três rodadas por pelo menos três gols de diferença. Mesmo com as goleadas recentes, é apenas o 3º colocado da tabela, já que desperdiçou alguns pontos na reta inicial.

No entanto, o início de campanha da equipe na Liga dos Campeões é surpreendente. Após vencer o Estrela Vermelha na estreia por 2 a 1, goleou o Atlético de Madrid no Estádio da Luz, por 4 a 0, em confronto que teve 52% da posse de bola.

Feyenoord e sua última performance

O Feyenoord parece ter finalmente desencantado na atual temporada. Recentemente, conquistou importantes triunfos na divisão de elite do futebol holandês.

Na tabela da Eredivisie, é o quarto colocado ao final da nona rodada, mesmo tendo um jogo a menos em relação a maioria dos participantes. Com quatro vitórias e quatro empates, segue sendo um dos únicos três clubes invictos na competição.

Já em sua trajetória inicial pela Liga dos Campeões, a equipe estreou sendo goleada pelo Bayer Leverkusen, no De Kuip, por 4 a 0. Porém, não se abalou e venceu o Girona na rodada seguinte, fora de casa, por 3 a 2.