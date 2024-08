Palpite: Belgrano x Athletico-PR – Copa Sul-Americana – 22/8/2024

Foto: Gabriel Machado/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Em um jogo de ida aberto e com diversas chances de gol para os dois clubes, o Athletico-PR levou a melhor por 2 a 1. Agora, o Belgrano precisa da vitória por pelo menos um gol de diferença, resultado que levaria a disputa para as penalidades máximas. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quinta-feira (22). As equipes se encontram no Estádio Julio Cesar Villagra, em Córdoba, Argentina.

Palpite Belgrano x Athletico-PR

Em bom momento, o Belgrano segue próximo da liderança no Campeonato Argentino e também continua lutando por vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana. Enquanto isso, o Athletico-PR voltou a viver um momento sólido na atual temporada, chegando após a vitória contra o Belgrano em uma de suas melhores sequências de resultados no ano.

Qualquer aposta neste embate soará como arriscada. As duas equipes contam com um elenco qualificado tecnicamente e estruturado taticamente. No entanto, o Furacão se classifica à próxima fase com a igualdade no marcador, sendo provável que atue de maneira retraída e consequentemente faça um jogo truncado. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Conheça as melhores casas de apostas e aproveite os bônus para novos jogadores.

Belgrano e seu desempenho atual

O Belgrano terá a difícil missão de reverter o placar contra o Furacão no jogo de volta das oitavas de final. No primeiro duelo, chegou a abrir o placar com Jara, antes do primeiro minuto da partida ser completado.

No entanto, não suportou a pressão do Furacão, que buscou a virada por 2 a 1 com tentos assinalados por Erick e Christian, respectivamente. Agora, no Estádio Julio Cesar Villagra, precisa do triunfo por pelo menos um gol de diferença para levar a disputa aos pênaltis.

Na divisão de elite do futebol argentino, o Belgrano se mantém competitivo e com atuações consideradas medianas, resultado de uma campanha com quatro vitórias, duas derrotas e quatro empates.

Athletico-PR e sua última performance

O Athletico-PR segue com uma campanha abaixo das expectativas na divisão de elite do futebol brasileiro. Na Série A, a equipe que chegou a brigar dentro do G4 na atual edição, aparece próximo a metade inferior da tabela ao final da 23ª rodada.

No entanto, segue com atuações convincentes nas copas. Na Copa do Brasil, alcançou recentemente as quartas de final da competição, depois de despachar o Red Bull Bragantino por 5 a 2 no agregado dos jogos (ida e volta).

Na Copa Sul-Americana, encaminhou a classificação ao top 8 depois de vencer o jogo de ida das oitavas de final. Na Ligga Arena, não desperdiçou o apoio de sua torcida e venceu o Belgrano pelo placar de 2 a 1.