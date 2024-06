Palpite: Bélgica x Montenegro – Amistoso Internacional – 5/6/2024

(Photo by JOHN THYS / AFP)







Publicada em 05/06/2024 - 01:02

Após empatar com a Inglaterra na última partida disputada, a seleção belga inicia sua preparação para a Euro 2024, que começa no dia 14 de junho. O jogo começa às 15h30 (de Brasília) da quarta-feira (5). As equipes se encontram no Estádio Rei Balduíno em Bruxelas, Bélgica. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Bélgica x Montenegro

Em grande fase, a seleção da Bélgica não perde uma partida desde a Copa do Mundo de 2022, ostentando treze confrontos de invencibilidade. Enquanto isso, Montenegro fez bons amistosos recentemente, mas decepcionou nas Eliminatórias da Eurocopa e não se fará presente na Euro 2024.

São seleções de níveis diferentes. Enquanto a Bélgica carrega uma grande invencibilidade, Montenegro sequer conseguiu se manter competitiva nas Eliminatórias da Eurocopa. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Bélgica”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Bélgica

Bélgica e seu desempenho atual

A Bélgica ainda busca sua primeira vitória em 2024. Nos dois únicos amistosos disputados neste ano, ficou no empate com a Irlanda por 0 a 0 e contra a Inglaterra, por 2 a 2.

Entretanto, no que realmente importa, a Seleção Belga garantiu uma performance robusta. Nas Eliminatórias da Euro 2024, terminou na primeira posição do Grupo F.

Com 20 pontos somados em oito rodadas disputadas, finalizou sua participação de forma invicta, em grupo que tinha as seleções da Áustria, Suécia, Azerbaijão e Estônia.

Montenegro e sua última performance

O Montenegro faz performances regulares em suas aparições mais recentes. Nos dois últimos amistosos, superou as seleções de Belarus e Macedônia do Norte, respectivamente.

Porém, teve uma campanha nas Eliminatórias da Euro 2024 que deixou a seleção de fora do evento principal, que terá seu início ainda neste mês.

No Grupo G das Eliminatórias, terminou à frente da Bulgária e Lituânia na fase de grupos, mas atrás da Hungria e Sérvia, ficando na terceira posição ao final da 8ª rodada e fora da zona de classificação.