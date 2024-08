Palpite: Bayern de Munique x Tottenham – Amistoso Internacional – 3/8/2024

Photo by Michaela STACHE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Depois do decepcionante empate por 1 a 1 contra o Duren, o Bayern de Munique busca seu segundo triunfo em amistosos. Desta vez, irá encarar o Tottenham, que venceu seus quatro últimos confrontos preparatórios para a temporada 2024/2025. O jogo começa às 8h (de Brasília) de sábado (3). As equipes se encontram na Seoul World Cup Stadium em Seul, Coréia do Sul. Assista ao confronto na ESPN.

Palpite Bayern de Munique x Tottenham

Após ter aplicado uma enorme goleada no primeiro amistoso preparatório, o Bayern de Munique decepcionou na sequência e ficou apenas no empate com o Duren. Do outro lado, o Tottenham venceu seus quatro últimos jogos, mas enfrentou apenas equipes do segundo escalão do futebol europeu.

Apesar do melhor momento do Tottenham, o clube inglês terá seu primeiro grande desafio da pré-temporada. Com maior potencial ofensivo, o clube alemão é levemente favorito a confirmar o triunfo. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Bayern de Munique vence”.

Palpite Final: Bayern de Munique vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Quer apostar em uma das melhores bets? Veja nossa opinião sobre a Betano Brasil

Bayern de Munique e seu desempenho atual

O Bayern de Munique teve uma primeira apresentação pré-temporada de tirar o fôlego. Apesar de ter enfrentado o modesto elenco do Rottach-Egern, aplicou uma goleada histórica, vencendo por 14 a 1 seu adversário conterrâneo.

No entanto, decepcionou na partida seguinte contra o Duren. Enfrentando um adversário da terceira divisão do futebol alemão, ficou apenas no empate por 1 a 1, em confronto que chegou a levar o primeiro gol aos 40’.

Vale destacar ainda, que é aguardada uma temporada atual muito mais robusta que a passada para os Bávaros. Isso porque, não conquistou um título sequer em 2023/2024, mesmo sendo o principal candidato ao troféu em todos os torneios disputados em território alemão.

Tottenham e sua última performance

O Tottenham começou a pré-temporada com uma atuação pouco convincente. Isso porque, ficou apenas no empate por 1 a 1 contra o Newcastle em seu primeiro amistoso, sendo derrotado logo na sequência em disputa de pênaltis.

No entanto, embalou uma excelente sequência e confirmou o favoritismo em todos os quatro amistosos disputados posteriormente, sendo eles contra o Hearts, QPR, Kobe e K-League Stars, respectivamente.

É válido ressaltar que a equipe tem mostrado falhas no sistema defensivo, tendo cinco gols sofridos nos dois amistosos mais recentes. No entanto, se destaca pela enorme quantidade de tentos assinalados, balançando a rede 14 vezes nestes quatro confrontos.