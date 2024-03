Palpite: Barcelona x Brann – Champions League Feminina – 28/3/2024

Caroline Graham (Barcelona) comemorando gol no clássico contra o Real Madrid (Foto: IMAGO / ZUMA Wire)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/03/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

O Barcelona ganhou a primeira partida como visitante e agora recebe o Brann em casa para buscar vaga na semifinal. O juiz autoriza a saída de bola nesta quinta-feira (28) às 14h45 (de Brasília) no Estádio Johan Cruyff, em Barcelona, Espanha. Assista na TNT e no DAZN.

Palpite Barcelona x Brann

O primeiro encontro entre as equipes aconteceu na Åsane Arena e o placar final foi 2 a 1 para o Barcelona, mesmo atuando na casa do Brann. Depois disso, o Barça venceu o clássico pelo Campeonato Espanhol, enquanto as norueguesas não disputaram nenhum outro jogo.

Analisando o último duelo, o palpite que recomendamos é no mercado de “Total de Gols – Mais de 3,5”. Nesta opção, precisamos de quatro ou mais gols no jogo, independentemente de quem marcar, para que nosso palpite seja vencedor.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Como chega o Barcelona

O Barcelona teve grande atuação no clássico contra o Real Madrid, mesmo atuando no estádio Alfredo di Stéfano e saindo vitorioso de campo com o placar elástico de 3 a 0. As merengues não tiveram bom desempenho, apesar de está em casa.

O caminho do sucesso foi aberto com gol de Fridolina Rolfo com apenas dez minutos no relógio. No início da segunda etapa, Aitana Bonmati recebeu passe de Graham e ampliou o placar. Logo depois, o camisa 10 fez jogada excelente e fez o terceiro.

A equipe do treinador Jonatan Giráldez está em primeiro lugar da tabela de classificação do Campeonato Espanhol Feminino com 61 pontos adquiridos. Até agora, venceu 20 vezes e empatou uma, ainda sem perder na competição.

Para chegar às quartas de final da Liga dos Campeões Feminina, o Barça terminou na liderança do Grupo A com 16 pontos conquistados. Dentre as seis rodadas, conseguiu cinco vitórias e ficou na igualdade em uma.

No jogo de ida buscando vaga na semifinal, enfrentou o Brann na Åsane Arena, localizada em Bergen, Noruega, e ganhou com o placar apertado de 2 a 1. Graham abriu o marcador, enquanto Cecilie Kvamme empatou para a equipe da casa. Salma Paralluelo fez o segundo gol das espanholas.

Como chega o Brann

O Brann fez uma boa campanha na primeira fase da Champions League Feminina, ficando em segundo lugar da tabela do Grupo B e obteve 13 pontos, diferença de apenas um para o líder, Lyon.

Entre os seis jogos que atuaram até agora, as norueguesas conseguiram quatro vitórias, um empate e saíram derrotadas em apenas uma disputa. Com esses resultados, avançou para o mata-mata da competição.

Embora estivesse na Åsane Arena, a equipe da Noruega não jogou nada bem e perdeu para o Barcelona com o placar de 2 a 1. Com apenas 9 minutos no cronômetro, Graham fez uma ótima troca de passes com as companheiras e anotou um golaço.

A igualdade da Bergens stolthet aconteceu no fim da primeira parte, com Cecilie Kvamme balançando as redes. Após várias oportunidades desperdiçadas, as espanholas fizeram o segundo gol na metade do segundo tempo.

A equipe do Brann começou a Toppserien Feminina, Campeonato Norueguês, com o pé esquerdo. Então, perdeu na estreia para o LSK Kvinner, fora de casa, com o placar de 4 a 2.